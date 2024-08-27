Вуличний знак став "кошмаром" для водіїв через одну незвичайну особливість (фото)

Користувач TikTok з ніком Scouser with a Drone залишився здивований від незвичайного дорожнього покажчика. Чоловік заявив, що ніколи у житті не бачив нічого подібного.

Related video

Вуличний знак у Ліверпулі (Англія) залишив деяких автомобілістів здивованими через свою довжину. Деякі водії прозвали його "кошмаром" після того, як кадри з ним стали популярними у соцмережах. Про це пише Daily Star.

Користувач TikTok з ніком Scouser with a Drone залишився здивований від незвичайного дорожнього знака. Чоловік заявив, що ніколи у житті не бачив нічого подібного.

"Погляньте на розмір цього вуличного знака. Я ніколи в житті не бачив нічого подібного. Нічого собі. Чи є потреба в такому розмірі?" — казав він.

Знак, про який йдеться, вказує на початок Саутбрук-роуд (Southbrook Road), яка, як випливає зі знака, веде до Сілвербрук-роуд (Silverbrook Road), Мейтрі-Клоуз (Maytree Close) та Маллреа-Клоуз (Mullrea Close). На цій дорозі знаходиться соціальний клуб St Cyril's Social Club, а неподалік — школа Millstead School Netherley South.

Вуличний знак у Ліверпулі (Англія) залишив деяких автомобілістів здивованими через свою довжину Фото: Liverpool Echo

Багато користувачів соцмереж розділили думку чоловіка.

"Як людина, яка живе на цій дорозі, я можу підтвердити, що це кошмар для таксі", "Ліверпульські шляховики: чи будемо ми будувати прямі дороги і маршрути або глухий кут і додавати 10 хвилин до дня кожного без причини", "Правильне есе", "Занадто довге", "У бідного листоноші, напевно, голова йде кругом, коли він читає все це", "Вивіска більша, ніж бунгало мого дідуся", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що найдорожчий гараж виставлений на продаж за кругленьку суму. Приміщення, яке раніше було будинком, порожніло роками, адже воно коштувало набагато дорожче за деякі квартири.

Також стало відомо, що звичайний на вигляд будинок викликає у людей занепокоєння через скляну ванну кімнату. Агенти з нерухомості описали "скляний санвузол" як один із ключових атрибутів житла, який був перероблений відповідно до високих технічних характеристик та обробки, щоб зробити його більш особливим.