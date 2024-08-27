Будущее или прошлое: мужчина заметил под обоями "загадку" 50-летней давности (фото)

Новый владелец дома отыскал женщину, которая оставила послание под обоями в своей комнате. Сейчас его семья поддерживает с ней тесный контакт.

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Мужчина обнаружил тайное послание в своем доме во время перепланировки, а затем встретился с человеком, написавшим его почти 50 лет назад. Об этом пользователь с ником Dr-DrillAndFill написал на форуме Reddit.

Когда речь заходит о ремонте дома, большинство людей мечтают, чтобы под старыми обоями оказались идеально оштукатуренные стены. Но один домовладелец получил больше, чем ожидал, когда, делая перепланировку, обнаружил послание почти 50-летней давности.

"Я здесь, ты там, нас разделяет только время. Каково это — будущее? Или я — прошлое? Единственный ответ на этот вопрос — ты мое будущее, я — твое прошлое. Желаю вам хорошего дня", — гласило написанное в 1975 году послание от Эйлин Уолмсли.

Позже мужчина связался с женщиной, которая была подростком, когда написала сообщение. Сейчас ей уже за 60 лет. Один из пользователей рассказал, что Эйлин написала загадку, когда родители переделывали ее комнату.

Она рассказала, что ей было приятно узнать, что ее стихотворение вызвало улыбку на чьем-то лице спустя почти 50 лет.

Послание 50-летней давности Фото: Reddit

Комментируя этот пост, другие пользователи начали делиться своими историями о том, как они оставляли или находили "секретные" послания в неожиданных местах:

"Мы делали нечто подобное, когда оклеивали бумагой кухню моей семьи. Я хочу сказать, что это было примерно в то же время, может быть, чуть позже, но до середины 80-х. Ну, не то чтобы похожи, это была кучка детей, которые вели себя глупо, хотя "Как поживает твоя летающая машина?" — звучит довольно не плохо";

"Когда я сдавал выпускные экзамены в 2005 году в Ирландии, я помню, как нашел случайный шкаф с граффити, датированным 1992 годом, которое тогда показалось мне доисторическим. Я добавил свое и датировал его, и просто безумие, насколько старой кажется моя хронология другим";

"Мой отец сделал что-то похожее на это на стенах своего дома. Я почти забыл об этом до сих пор, и теперь я хочу узнать, что думал тот, кто делал ремонт".

Ранее Фокус сообщал, что женщина обнаружила "жуткую" потайную комнату в доме 1897 года. Она отметила, что ее сын настаивал на несоответствии размеров чердака и остальной части жилья, что наводило ее на мысль о скрытом помещении.

Также стало известно, что обычный с виду дом вызывает у людей беспокойство из-за стеклянной ванной комнаты. Агенты по недвижимости описали "стеклянный санузел" как один из ключевых атрибутов жилья, который был переработан в соответствии с высокими техническими характеристиками и отделкой, чтобы сделать его более особенным.