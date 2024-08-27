Майбутнє чи минуле: чоловік помітив під шпалерами "загадку" 50-річної давнини (фото)

Новий власник будинку відшукав жінку, яка залишила послання під шпалерами у своїй кімнаті. Зараз його родина підтримує з нею тісний контакт.

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Чоловік виявив таємне послання у своєму будинку під час перепланування, а потім зустрівся з людиною, яка написала його майже 50 років тому. Про це користувач із ніком Dr-DrillAndFill написав на форумі Reddit.

Коли мова заходить про ремонт будинку, більшість людей мріють, щоб під старими шпалерами опинилися ідеально оброблені стіни. Але один домовласник отримав більше, ніж очікував, коли, роблячи перепланування, виявив послання майже 50-річної давності.

"Я тут, ти там, нас розділяє тільки час. Яке це — майбутнє? Чи я — минуле? Єдина відповідь на це запитання — ти моє майбутнє, я — твоє минуле. Бажаю вам гарного дня", — йшлося в написаному 1975 року посланні від Ейлін Волмслі.

Пізніше чоловік зв'язався з жінкою, яка була підлітком, коли написала повідомлення. Зараз їй уже за 60 років. Один із користувачів розповів, що Ейлін написала загадку, коли батьки переробляли її кімнату.

Вона розповіла, що їй було приємно дізнатися, що її вірш викликав посмішку на чиємусь обличчі через майже 50 років.

Послання 50-річної давнини Фото: Reddit

Коментуючи цей пост, інші користувачі почали ділитися своїми історіями про те, як вони залишали або знаходили "секретні" послання в несподіваних місцях:

"Ми робили щось подібне, коли обклеювали папером кухню моєї родини. Я хочу сказати, що це було приблизно в той самий час, можливо, трохи пізніше, але до середини 80-х. Ну, не те щоб схожі, це була купка дітей, які поводилися нерозумно, хоча "Як поживає твоя літаюча машина?" — звучить досить непогано";

"Коли я складав випускні іспити 2005 року в Ірландії, я пам'ятаю, як знайшов випадкову шафу з графіті, датованим 1992 роком, яке тоді здалося мені доісторичним. Я додав своє і датував його, і просто божевілля, наскільки старою здається моя хронологія іншим";

"Мій батько зробив щось схоже на це на стінах свого будинку. Я майже забув про це досі, і тепер я хочу дізнатися, що думав той, хто робив ремонт".

Раніше Фокус повідомляв, що жінка виявила "моторошну" потаємну кімнату в будинку 1897 року. Вона зазначила, що її син наполягав на невідповідності розмірів горища та іншої частини житла, що наводило її на думку про приховане приміщення.

Також стало відомо, що звичайний на вигляд будинок викликає у людей занепокоєння через скляну ванну кімнату. Агенти з нерухомості описали "скляний санвузол" як один із ключових атрибутів житла, який було перероблено відповідно до високих технічних характеристик і оздоблення, щоб зробити його більш особливим.