В британской Национальной галерее обнаружили жуткое пророческое письмо (фото)

Письмо, сохранившееся внутри колонны Национальной галереи в Лондоне, зловеще предсказывает, что однажды ее снесут. Автор письма даже выражает благодарность за демонтаж конструкции.

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Строители, перестраивавшие часть Национальной галереи в Лондоне обнаружили письмо, спрятанное внутри "фальшивой колонны", написанное более 30 лет назад лордом Джоном Сейнсбери. Удивительная находка была сделана, когда рабочие разбирали колонну и наткнулись на сообщение от 1990 года, в котором магнат странным образом предвидел снос и даже благодарил строителей за это, пишет издание Mirror.

Лорд Сейнсбери, бывший глава империи супермаркетов, составил жутко пророческую записку после размолвки по поводу дизайна крыла галереи Сейнсбери, полностью финансируемое его семьей. Он столкнулся с противоречивым выбором архитектора Роберта Вентури включить две ложные колонны в вестибюль.

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Во время реконструкции Национальная галерея решила очистить пространство, снеся декоративные колонны, что было бы приятно лорду Сейнсбери, скончавшемуся в 2022 году в возрасте 94 лет. Однако из могилы он заявил, что "абсолютно доволен" этим решением.

Подпись лорда Сейнсбери, датированная июлем 1990 года, гордо красуется в нижней части письма на фирменном бланке, которое начинается словами: "Тем, кто найдет эту записку".

Бывший руководитель Sainsbury's, как выяснилось, критиковал архитектуру крыла Национальной галереи всего за год до его открытия королевой Елизаветой II в 1991 году. Он спрятал письмо в здании, положив его в пластиковый конверт внутри того, что он назвал "ненужными" колоннами, в котором выразил надежду, что будущие поколения снесут их.

В письме говорится: "Если вы нашли эту записку, вы, должно быть, заняты сносом одной из фальшивых колонн, установленных в фойе крыла Сейнсбери Национальной галереи. Я считаю, что фальшивые колонны — это ошибка архитектора, и мы будем жить, чтобы сожалеть о том, что приняли эту деталь его проекта. Пусть будет известно, что один из дарителей этого здания абсолютно рад тому, что ваше поколение решило отказаться от ненужных колонн".

Бывший директор Национальной галереи, во время работы которого и строилось крыло, после находки данного письма прокомментировал, что несмотря на недостатки проекта, у его автора была последовательная идея органической связи между вестибюлем, лестницей и главными галереями и, в конце концов, "архитектору позволили быть архитектором".

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