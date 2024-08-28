У британській Національній галереї виявили моторошний пророчий лист (фото)

Лист, що зберігся всередині колони Національної галереї в Лондоні, зловісно пророкує, що одного разу її знесуть. Автор листа навіть висловлює подяку за демонтаж конструкції.

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Будівельники, які перебудовували частину Національної галереї в Лондоні, виявили лист, захований усередині "фальшивої колони", написаний понад 30 років тому лордом Джоном Сейнсбері. Дивовижну знахідку було зроблено, коли робітники розбирали колону і натрапили на повідомлення від 1990 року, в якому магнат дивним чином передбачав знесення і навіть дякував будівельникам за це, пише видання Mirror.

Лорд Сейнсбері, колишній очільник імперії супермаркетів, склав моторошно пророчу записку після сварки щодо дизайну крила галереї Сейнсбері, яке повністю фінансується його сім'єю. Він зіткнувся з суперечливим вибором архітектора Роберта Вентурі включити дві несправжні колони у вестибюль.

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Під час реконструкції Національна галерея вирішила очистити простір, знісши декоративні колони, що було б приємно лорду Сейнсбері, який помер 2022 року у віці 94 років. Однак із могили він заявив, що "абсолютно задоволений" цим рішенням.

Підпис лорда Сейнсбері, датований липнем 1990 року, гордо красується в нижній частині листа на фірмовому бланку, який починається словами: "Тим, хто знайде цю записку".

Колишній керівник Sainsbury's, як з'ясувалося, критикував архітектуру крила Національної галереї всього за рік до його відкриття королевою Єлизаветою II 1991 року. Він сховав лист у будівлі, поклавши його в пластиковий конверт усередині того, що він назвав "непотрібними" колонами, в якому висловив надію, що майбутні покоління знесуть їх.

У листі йдеться: "Якщо ви знайшли цю записку, ви, мабуть, зайняті знесенням однієї з фальшивих колон, встановлених у фойє крила Сейнсбері Національної галереї. Я вважаю, що фальшиві колони — це помилка архітектора, і ми житимемо, щоб шкодувати про те, що прийняли цю деталь його проєкту. Нехай буде відомо, що один із дарувальників цієї будівлі абсолютно радий тому, що ваше покоління вирішило відмовитися від непотрібних колон".

Колишній директор Національної галереї, під час роботи якого і будувалося крило, після знахідки цього листа прокоментував, що, попри недоліки проєкту, його автор мав послідовну ідею органічного зв'язку між вестибюлем, сходами й головними галереями, і, врешті-решт, "архітектору дозволили бути архітектором".

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