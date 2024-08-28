Лондонский "Робин Гуд": в супермаркете вор разбрасывался деньгами во время ограбления (фото)

По данным Daily Mail, в магазинах Британии кражи достигли самого высокого уровня с 2003 года. За последний год полиция зафиксировала 444 тысячи ограблений.

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В одном из супермаркетов Лондона произошел дерзкий инцидент, когда грабитель, похожий на "Робин Гуда", разбросал похищенные деньги среди покупателей. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Инцидент произошел в магазине Tesco в районе Стратфорд, что на востоке Лондона. На видео видно, как сотрудники магазина беспомощно наблюдают за грабителем в маске, который похищает деньги из кассы. Злоумышленник, похоже, имел с собой большую сумку, наполненную табачными изделиями и сигаретами.

Во время ограбления один из очевидцев, увлеченный происходящим, подошел ближе и воскликнул "Йо!" в знак одобрения. Другой кричал: "Дай мне десять фунтов!". Грабитель в ответ бросил несколько банкнот через отверстие в кассе. По меньшей мере пять купюр по 5 фунтов стерлингов, общей суммой 25 фунтов, упали на пол магазина, вызвав ликование среди присутствующих.

Пользователи соцсетей быстро поддержали правонарушителя, комментируя видео его ограбления. Некоторые прозвали его "Робин Худи", другие шутили: "Делиться — это заботиться", и "Каждая мелочь помогает".

Ограбление в лондонском супермаркете Фото: Скриншот Ограбление в лондонском супермаркете Фото: Скриншот

Представители Tesco и лондонской полиции пока не комментировали инцидент.

Daily Mail отмечает, что этот инцидент произошел на фоне роста краж в британских магазинах, который достиг самого высокого уровня с 2003 года. Почти 444 тысяч преступлений было зарегистрировано полицией Англии и Уэльса за год, прошедший до марта, по сравнению с 342 428 преступлениями за предыдущие 12 месяцев. Однако эксперты считают, что реальное количество краж еще больше, поскольку многие магазины даже не сообщают о преступлениях, а грабители действуют без страха быть задержанными.

По данным ACS, за прошлый год ритейлеры зафиксировали более 5,6 миллиона случаев краж. Лишь 17% из зарегистрированных случаев привели к судебному разбирательству или вызову в суд. 58% дел были закрыты из-за отсутствия подозреваемых.

Напомним, в сентябре на экраны выйдет шестисерийный драматический сериал "Джоан" о самой знаменитой воровке бриллиантов в Великобритании.

В Риме полиция задержала потенциального грабителя, который остановился почитать книгу по греческой мифологии.