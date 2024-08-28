Лондонський "Робін Гуд": у супермаркеті злодій розкидався грошима під час пограбування (фото)

За даними Daily Mail, у магазинах Британії крадіжки досягли найвищого рівня з 2003 року. За останній рік поліція зафіксувала 444 тисячі пограбувань.

Related video

В одному з супермаркетів Лондона стався зухвалий інцидент, коли грабіжник, схожий на "Робін Гуда", розкидав викрадені гроші серед покупців. Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

Інцидент стався у магазині Tesco у районі Стратфорд, що на сході Лондона. На відео видно, як співробітники магазину безпорадно спостерігають за грабіжником у масці, який викрадає гроші з каси. Зловмисник, схоже, мав із собою велику сумку, наповнену тютюновими виробами та сигаретами.

Під час пограбування один з очевидців, захоплений тим, що відбувається, підійшов ближче і вигукнув "Йо!" на знак схвалення. Інший кричав: "Дай мені десять фунтів!". Грабіжник у відповідь кинув кілька банкнот через отвір у касі. Щонайменше п'ять купюр по 5 фунтів стерлінгів, загальною сумою 25 фунтів, впали на підлогу магазину, викликавши радість серед присутніх.

Користувачі соцмереж швидко підтримали правопорушника, коментуючи відео його пограбування. Деякі прозвали його "Робін Худі", інші жартували: "Ділитися — це дбати", і "Кожна дрібниця допомагає".

Пограбування у лондонському супермаркеті Фото: Скриншот Пограбування у лондонському супермаркеті Фото: Скриншот

Представники Tesco та лондонської поліції поки що не коментували інцидент.

Daily Mail зазначає, що цей інцидент трапився на тлі зростання крадіжок у британських магазинах, яке досягло найвищого рівня з 2003 року. Майже 444 тисяч злочинів було зареєстровано поліцією Англії та Уельсу за рік, що минув до березня, порівняно з 342 428 злочинами за попередні 12 місяців. Однак експерти вважають, що реальна кількість крадіжок ще більша, оскільки багато магазинів навіть не повідомляють про злочини, а грабіжники діють без страху бути затриманими.

За даними ACS, за минулий рік ритейлери зафіксували понад 5,6 мільйона випадків крадіжок. Лише 17% із зареєстрованих випадків призвели до судового розгляду або виклику в суд. 58% справ було закрито через відсутність підозрюваних.

Нагадаємо, у вересні на екрани вийде шестисерійний драматичний серіал "Джоан" про найзнаменитішу крадійку діамантів у Великій Британії.

У Римі поліція затримала потенційного грабіжника, який зупинився почитати книгу з грецької міфології.