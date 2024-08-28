Услышал сильный грохот: турист посетил ледяную пещеру за мгновение до трагедии (фото)

Ледяные пещеры — популярное направление среди туристов. Туроператоры предлагают клиентам возможность "исследовать внутренности ледников", увидеть голубой цвет и "потрясающие узоры".

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В результате обрушения ледяной пещеры на леднике Брейдамеркурйокудль в Исландии погиб американский турист, еще один получил травмы, что привело к расследованию инцидента. Об этом пишет The Mirror.

В воскресенье, 25 августа, власти начали масштабную спасательную операцию на леднике Брейдамеркурйокудль в Исландии. Более 200 спасателей пробирались сквозь ледяные завалы. В результате трагедии один человек погиб, а раненая женщина была доставлена в больницу в Рейкьявике на вертолете. По словам сотрудников полиции, обе жертвы являются американскими гражданами.

Вчера вечером один из туристов рассказал местным СМИ, что во время инцидента он слышал сильный грохот. Однако только вернувшись домой и узнав об обрушении ледяной пещеры, он понял, насколько близок был к катастрофе.

Поначалу полиция опасалась, что пропали люди, так как считалось, что на экскурсии в тот момент находилось 25 человек. Позже выяснилось, что внутри находились только 23 человека. Прибывший на место происшествия полицейский диспетчер сообщил, что весь лед, который, как предполагалось, упал на людей, был убран.

"Стало известно, что никто не попал под обвал", — сказали они.

В результате трагедии один человек погиб, а раненая женщина была доставлена в больницу в Рейкьявике на вертолете Фото: RUV/UNPIXS

Ассоциация исландских горных гидов потребовала провести полное расследование, а также ужесточить правила посещения ледяных пещер. Ирис Рагнарсдоттир Педерсен из Ассоциации горных гидов Исландии ранее в этом году заявила, что посещение их круглый год "нецелесообразно".

"До сих пор люди водили клиентов в естественные ледяные пещеры, которые реки и ручьи образуют на леднике в течение лета. Поэтому в них можно ходить зимой, когда становится холоднее и воды на леднике меньше. Ситуация возникла этой зимой, когда образовавшаяся естественная пещера была не очень большой и довольно темной. Тогда некоторые компании прибегли к совету поскорее закупить оборудование и дизель-генераторы и просто начали бурить путь через ледник, чтобы создать искусственную пещеру. Именно этим обеспокоены члены нашей профессиональной ассоциации — созданием рукотворных пещер на Брейдамеркурйокудль", — сказала она.

Ранее Фокус сообщал, что аттракцион с людьми остановился в разгар мощного шторма. Из-за плохих погодных условий несколько аттракционов ненадолго прекратили работу. Люди зависли на высоте 74 метра в ожидании помощи от сотрудников парка.

Также стало известно, что 6-летнего мальчика нашли в лесу спустя пять дней после пропажи. Данг Тьен Лам выживал за счет листьев, диких фруктов и ручьевой воды. Ребенка нашли местные фермеры, которые услышали детский крик, когда расчищали поле корицы рядом с лесом.