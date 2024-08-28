Почув сильний гуркіт: турист відвідав крижану печеру за мить до трагедії (фото)

Крижані печери — популярний напрямок серед туристів. Туроператори пропонують клієнтам можливість "дослідити нутрощі льодовиків", побачити блакитний колір і "приголомшливі візерунки".

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Унаслідок обвалення крижаної печери на льодовику Брейдамеркурйокудль в Ісландії загинув американський турист, ще один дістав травми, що призвело до розслідування інциденту. Про це пише The Mirror.

У неділю, 25 серпня, влада почала масштабну рятувальну операцію на льодовику Брейдамеркурйокудль в Ісландії. Понад 200 рятувальників пробиралися крізь крижані завали. Унаслідок трагедії одна людина загинула, а поранену жінку доправили в лікарню в Рейк'явіку на вертольоті. За словами співробітників поліції, обидві жертви є американськими громадянами.

Учора ввечері один із туристів розповів місцевим ЗМІ, що під час інциденту він чув сильний гуркіт. Однак тільки повернувшись додому і дізнавшись про обвалення крижаної печери, він зрозумів, наскільки близький був до катастрофи.

Спочатку поліція побоювалася, що зникли люди, оскільки вважалося, що на екскурсії в той момент перебувало 25 осіб. Пізніше з'ясувалося, що всередині перебували тільки 23 людини. Поліцейський диспетчер, який прибув на місце події, повідомив, що всю кригу, яка, як передбачалося, впала на людей, було прибрано.

"Стало відомо, що ніхто не потрапив під обвал", — сказали вони.

Унаслідок трагедії одна людина загинула, а поранену жінку доправили в лікарню в Рейк'явіку на вертольоті Фото: RUV/UNPIXS

Асоціація ісландських гірських гідів вимагає провести повне розслідування, а також посилити правила відвідування крижаних печер. Іріс Рагнарсдоттір Педерсен з Асоціації гірських гідів Ісландії раніше цього року заявила, що відвідування їх цілий рік "недоцільне".

"Досі люди водили клієнтів у природні крижані печери, які річки та струмки утворюють на льодовику протягом літа. Тож у них можна ходити взимку, коли стає холодніше і води на льодовику менше. Ситуація виникла цієї зими, коли природна печера, що утворилася, була не дуже великою та доволі темною. Тоді деякі компанії вдалися до поради якнайшвидше закупити обладнання та дизель-генератори й просто почали бурити шлях через льодовик, щоб створити штучну печеру. Саме цим стурбовані члени нашої професійної асоціації — створенням рукотворних печер на Брейдамеркурйокудль", — сказала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що атракціон із людьми зупинився в розпал потужного шторму. Через погані погодні умови кілька атракціонів ненадовго припинили роботу. Люди зависли на висоті 74 метри в очікуванні допомоги від співробітників парку.

Також стало відомо, що 6-річного хлопчика знайшли в лісі через п'ять днів після зникнення. Данг Тьєн Лам виживав за рахунок листя, диких фруктів і струмкової води. Дитину знайшли місцеві фермери, які почули дитячий крик, коли розчищали поле кориці поруч із лісом.