Бывшему военному, который 5 лет строил огромный замок в поле, приказали его снести (фото)

Над двухэтажным замком, который ветеран армии Майки Аллен с любовью построил на склоне горы, гордо развевается флаг его страны, но теперь ему нужно убедить горсовет, чтобы крепость не снесли.

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43-летний Майки Аллен построил впечатляющий двухэтажный замок в Уэльсе, чтобы помочь себе справиться с посттравматическим стрессовым расстройством, но теперь совет по планированию говорит, что его нужно снести. Об этом пишет The Mirror.

Теперь мужчина должен постараться убедить горсовет не разрушать построенную им крепость, ведь впечатляющее сооружение стало местом паломничества людей с психическими расстройствами, которые ищут в нем убежища, как когда-то и он сам. С момента постройки замок посетили около 10 000 уязвимых людей, но это не растопило сердца планировщиков, которые считают, что крепость должна быть снесена.

Местные власти заявили, что он нарушил правила планирования, поскольку для строительства на сельскохозяйственных землях необходимо разрешение. Тем не менее 43-летний Майки, начавший строить замок 5 лет назад на фермерских землях, пока был бездомным, не сдается.

"Мы уже оспорили некоторые пункты, которые совет выдвинул. Люди помогают мне поддерживать связь с советом. Мы согласны, что можем его снести, но мы хотим его оставить. Здесь могут быть школы, здесь могут быть всевозможные проекты, официальная база и выход на другой уровень. Но без поддержки совета в какой-то момент все превратится в каменную стену", — заявил ветеран войны в Афганистане.

Совет по планированию приказал снести здание Фото: Huw Evans Agency

После службы в Афганистане в 2012 году в составе 2-го батальона Королевской валлийской армии вместе с афганской полицией, его психическое здоровье пошатнулось. Покинув вооруженные силы с травмой спины в 2015 году, он был охвачен посттравматическим стрессовым расстройством и хотел умереть. После того как он выжил, ему было трудно интегрироваться в общество и мир, который он больше не мог постичь после ужасов, свидетелем которых он стал, поэтому в 2017 году он ушел жить посреди дикой природы.

Он начал строить изолированное убежище недалеко от того места, где сейчас находится замок, пил из общественного крана и покупал еду в супермаркете по сниженным ценам. В 2018 году его хижину снесли, потому что она находилась на земле, принадлежащей Природным ресурсам Уэльса. Но владельцы соседней фермы, которые видели его ночные костры, предложили ему караван, в котором он мог бы остановиться, и свободу строить на их земле то, что он хочет.

С момента постройки замок посетили около 10 000 уязвимых людей, но это не растопило сердца планировщиков Фото: Huw Evans Agency

Хотя в настоящее время он не может больше строить свой замок, Майки по-прежнему принимает посетителей. Многие из них — бывшие военнослужащие и женщины, а также те, кто борется с другими аспектами жизни. Несмотря на все усилия, которые он вложил в замок, он не считает его своим.

"Это скорее общественный замок, чем мой. Это место, куда все приходят, когда хотят. Сюда приходили поболтать самые разные люди — от подростков до людей за 70", — добавил он.

Майки намерен бороться за спасение замка от сноса, потому что для многих он является крепостью безопасности.

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