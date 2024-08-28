Колишньому військовому, який 5 років будував величезний замок у полі, наказали його знести (фото)

Над двоповерховим замком, який ветеран армії Майкі Аллен з любов'ю побудував на схилі гори, гордо майорить прапор його країни, але тепер йому потрібно переконати міськраду, щоб фортецю не знесли.

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43-річний Майкі Аллен побудував дивовижний двоповерховий замок в Уельсі, щоб допомогти собі впоратися з посттравматичним стресовим розладом, але тепер рада з планування каже, що його потрібно знести. Про це пише The Mirror.

Тепер чоловік має постаратися переконати міськраду не руйнувати збудовану ним фортецю, адже дивовижна споруда стала місцем паломництва людей із психічними розладами, які шукають у ній притулку, як колись і він сам. З моменту побудови замок відвідали близько 10 000 вразливих людей, але це не розтопило серця планувальників, які вважають, що фортеця має бути знесена.

Місцева влада заявила, що він порушив правила планування, оскільки для будівництва на сільськогосподарських землях необхідний дозвіл. Проте 43-річний Майкі, який почав будувати замок 5 років тому на фермерських землях, поки був бездомним, не здається.

"Ми вже оскаржили деякі пункти, які рада висунула. Люди допомагають мені підтримувати зв'язок із радою. Ми згодні, що можемо його знести, але ми хочемо його залишити. Тут можуть бути школи, тут можуть бути всілякі проєкти, офіційна база і вихід на інший рівень. Але без підтримки ради в якийсь момент усе перетвориться на кам'яну стіну", — заявив ветеран війни в Афганістані.

Рада з планування наказала знести будівлю Фото: Huw Evans Agency

Після служби в Афганістані у 2012 році у складі 2-го батальйону Королівської валлійської армії разом з афганською поліцією, його психічне здоров'я похитнулося. Покинувши збройні сили з травмою спини 2015 року, він був охоплений посттравматичним стресовим розладом і хотів померти. Після того як він вижив, йому було важко інтегруватися в суспільство і світ, який він більше не міг осягнути після жахів, свідком яких він став, тож 2017 року він пішов жити посеред дикої природи.

Він почав будувати ізольований притулок недалеко від того місця, де зараз розташований замок, пив із громадського крана і купував їжу в супермаркеті за зниженими цінами. У 2018 році його хатину знесли, бо вона знаходилася на землі, що належить Природним ресурсам Уельсу. Але власники сусідньої ферми, які бачили його нічні багаття, запропонували йому караван, у якому він міг би зупинитися, і свободу будувати на їхній землі те, що він хоче.

З моменту побудови замок відвідали близько 10 000 вразливих людей, але це не розтопило серця планувальників Фото: Huw Evans Agency

Хоча наразі він не може більше будувати свій замок, Майкі, як і раніше, приймає відвідувачів. Багато з них — колишні військовослужбовці та жінки, а також ті, хто бореться з іншими аспектами життя. Попри всі зусилля, які він вклав у замок, він не вважає його своїм.

"Це радше громадський замок, ніж мій. Це місце, куди всі приходять, коли хочуть. Сюди приходили поговорити найрізноманітніші люди — від підлітків до людей за 70", — додав він.

Майкі має намір боротися за порятунок замку від знесення, бо для багатьох він є фортецею безпеки.

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