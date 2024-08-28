Пилот и пассажир чудом спаслись после того, как самолет рухнул на оживленную дорогу (фото)

Один из свидетелей аварии сказал, что казалось, что самолет заглох и влетел носом на главную дорогу.

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В Великобритании легкий самолет врезался в оживленную дорогу, а пилоту и пассажиру чудом удалось спастись и выжить. Об этом пишет Metro.

На кадрах, которые попали в интернет видно, как пара людей выглядывает из окна самолета после аварии. Инцидент произошел на шоссе A419 в Глостершире (Англия) вчера, 27 августа, в 16:45.

Издание отмечает, что люди не получили серьезных травм, а скорая помощь была отменена после прибытия на место аварии. Один из свидетелей сказал, что казалось, что самолет заглох и влетел носом на главную дорогу.

После авиакатастрофы на дороге образовались пробки. Авария произошла недалеко от аэродрома Астон-Даун в Фрэмптон-Мэнселл.

"На борту находились два человека, которые будут осмотрены службой скорой помощи, и, насколько известно, другие автомобили не пострадали", — говорится в заявлении констебля Глостершира.

Дорога была закрыта в обоих направлениях Фото: SWNS

Дорога была закрыта в обоих направлениях.

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