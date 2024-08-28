Пілот і пасажир дивом урятувалися після того, як літак звалився на жваву дорогу (фото)

Один зі свідків аварії сказав, що здавалося, що літак заглухнув і влетів носом на головну дорогу.

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У Великій Британії легкий літак врізався у жваву дорогу, а пілоту і пасажиру дивом вдалося врятуватися і вижити. Про це пише Metro.

На кадрах, які потрапили в інтернет видно, як пара людей визирає з вікна літака після аварії. Інцидент стався на шосе A419 у Глостерширі (Англія) вчора, 27 серпня, о 16:45.

Видання зазначає, що люди не дістали серйозних травм, а швидку допомогу було скасовано після прибуття на місце аварії. Один зі свідків сказав, що здавалося, що літак заглухнув і влетів носом на головну дорогу.

Після авіакатастрофи на дорозі утворилися затори. Аварія сталася недалеко від аеродрому Астон-Даун у Фремптон-Менселл.

"На борту перебували двоє людей, яких огляне служба швидкої допомоги, і, наскільки відомо, інші автомобілі не постраждали", — йдеться в заяві констебля Глостершира.

Дорога була закрита в обох напрямках Фото: SWNS

Дорога була закрита в обох напрямках.

Раніше Фокус повідомляв, що атракціон із людьми зупинився в розпал потужного шторму. Через погані погодні умови кілька атракціонів ненадовго припинили роботу. Люди зависли на висоті 74 метри в очікуванні допомоги від співробітників парку.

Також стало відомо, що 6-річного хлопчика знайшли в лісі через п'ять днів після зникнення. Данг Тьєн Лам виживав за рахунок листя, диких фруктів і струмкової води. Дитину знайшли місцеві фермери, які почули дитячий крик, коли розчищали поле кориці поруч із лісом.