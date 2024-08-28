Пілот і пасажир дивом урятувалися після того, як літак звалився на жваву дорогу (фото)
Один зі свідків аварії сказав, що здавалося, що літак заглухнув і влетів носом на головну дорогу.
У Великій Британії легкий літак врізався у жваву дорогу, а пілоту і пасажиру дивом вдалося врятуватися і вижити. Про це пише Metro.
На кадрах, які потрапили в інтернет видно, як пара людей визирає з вікна літака після аварії. Інцидент стався на шосе A419 у Глостерширі (Англія) вчора, 27 серпня, о 16:45.
Видання зазначає, що люди не дістали серйозних травм, а швидку допомогу було скасовано після прибуття на місце аварії. Один зі свідків сказав, що здавалося, що літак заглухнув і влетів носом на головну дорогу.
Після авіакатастрофи на дорозі утворилися затори. Аварія сталася недалеко від аеродрому Астон-Даун у Фремптон-Менселл.
"На борту перебували двоє людей, яких огляне служба швидкої допомоги, і, наскільки відомо, інші автомобілі не постраждали", — йдеться в заяві констебля Глостершира.
Дорога була закрита в обох напрямках.
Раніше Фокус повідомляв, що атракціон із людьми зупинився в розпал потужного шторму. Через погані погодні умови кілька атракціонів ненадовго припинили роботу. Люди зависли на висоті 74 метри в очікуванні допомоги від співробітників парку.
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