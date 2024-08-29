Пара заплатила $350 тысяч за пустой участок, на котором нельзя строить (фото)

Хани Леви и ее муж столкнулись с проблемой, которая затормозила их мечты о застройке. Отсутствие подъездной дороги рядом с купленной землей привело к судебной тяжбе с продавцом и его агентом по недвижимости.

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Хани Леви и ее муж, владелец строительной компании, были уверены, что делают инвестиции в свой район Форт-Лодердейл, штат Флорида (США). Но, потратив 350 000 долларов на пустой участок, они столкнулись с одной очень большой проблемой. Об этом пишет Money Wise.

Изначально участок рекламировался как пригодный для строительства нового жилья, и супруги купили его с планами построить два или три здания, о чем они поделились с агентом по недвижимости. Однако вскоре после приобретения они обнаружили существенную проблему. К участку невозможно было подъехать. Единственная дорога, которая вела к нему, принадлежала владельцам уже существующих домов и не была доступна для общественного пользования. Эта деталь не была раскрыта продавцом или агентом по недвижимости. Таким образом, у пары не оказалось законного доступа к своему участку.

Непредвиденное препятствие не только затормозило их мечты о застройке, но и привело к судебной тяжбе с продавцом и его агентом по недвижимости.

"Мы надеемся, что скоро этот кошмар закончится. Все наши мечты остались за окном. Все наши мечты остались за окном", — сказала Леви.

Отсутствие твердого решения по подъезду к дороге

Супруги четко определили свои планы по застройке еще до покупки участка, и продавец постарался сделать все возможное, чтобы участок можно было застроить. Адвокат продавца оформил документ, освобождающий участок от завета, запрещающего новое строительство, еще до того, как пара совершила сделку. Леви также отправила несколько электронных писем в город с вопросом о застройке участка и даже лично посетила его, чтобы получить дополнительную информацию.

Хани Леви Фото: Money Wise

Но после покупки, по ее словам, она получила электронное письмо из отдела зонирования Форт-Лодердейла, в котором говорилось, что город "требует доступа к общественному проезду и что похоже, участок не подлежит застройке".

Не найдя решения, семья Леви попыталась договориться с соседями о покупке части частной дороги, чтобы получить доступ к участку. Никто из них не согласился на эту идею, но один из соседей был готов предложить супругам небольшую полоску земли от своего участка. Таким образом, теперь они владеют участком земли, который выходит на общественную улицу, но неясно, достаточно ли этого для города.

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