Пара заплатила $350 тисяч за порожню ділянку, на якій не можна будувати (фото)

Хані Леві та її чоловік зіштовхнулися із проблемою, яка загальмувала їхні мрії про забудову. Відсутність під'їзної дороги поруч із купленою землею призвела до судової тяжби з продавцем та його агентом з нерухомості.

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Хані Леві та її чоловік, власник будівельної компанії, були впевнені, що роблять інвестиції у свій район Форт-Лодердейл, штат Флорида (США). Але витративши 350 000 доларів на порожню ділянку, вони зіткнулися з однією дуже великою проблемою. Про це пише Money Wise.

Спочатку ділянка рекламувалася як придатна для будівництва нового житла, і подружжя купило його з планами збудувати дві чи три будівлі, про що вони поділилися з агентом з нерухомості. Проте невдовзі після придбання вони виявили суттєву проблему. До ділянки не можна було під'їхати. Єдина дорога, яка вела до нього, належала власникам вже існуючих будинків і не була доступною для громадського користування. Ця деталь не була розкрита продавцем чи агентом з нерухомості. Таким чином, у пари не було законного доступу до своєї ділянки.

Непередбачена перешкода не тільки загальмувала їхні мрії про забудову, а й призвела до судового позову з продавцем та його агентом з нерухомості.

"Ми сподіваємося, що незабаром цей кошмар закінчиться. Усі наші мрії залишилися за вікном. Усі наші мрії залишилися за вікном", — сказала Леві.

Відсутність твердого рішення щодо під'їзду до дороги

Подружжя чітко визначило свої плани щодо забудови ще до покупки ділянки, і продавець постарався зробити все можливе, щоб ділянку можна було забудувати. Адвокат продавця оформив документ, що звільняє ділянку від заповіту, що забороняє нове будівництво, ще до того, як пара здійснила угоду. Леві також надіслала кілька електронних листів до міста із питанням про забудову ділянки та навіть особисто відвідала її, щоб отримати додаткову інформацію.

Хані Леві Фото: Money Wise

Але після покупки, за її словами, вона отримала електронного листа з відділу зонування Форт-Лодердейла, в якому йшлося про те, що місто "вимагає доступу до громадського проїзду і що схоже, ділянка не підлягає забудові".

Не знайшовши рішення, сім'я Леві спробувала домовитись із сусідами про купівлю частини приватної дороги, щоб отримати доступ до ділянки. Ніхто з них не погодився на цю ідею, але один із сусідів був готовий запропонувати подружжю невелику смужку землі від своєї ділянки. Таким чином, тепер вони володіють ділянкою землі, яка виходить на громадську вулицю, але незрозуміло, чи цього достатньо для міста.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік понад 60 років нічого не змінює в будинку заради "щасливих" спогадів. Даг Бетел розповів про щасливі моменти свого життя. Щоб зберегти ці спогади, він ніколи нічого не переробляв у будинку своїх батьків, у якому зараз мешкає разом із сестрою.

Також стало відомо, що звичайний на вигляд будинок викликає у людей занепокоєння через скляну ванну кімнату. Агенти з нерухомості описали "скляний санвузол" як один із ключових атрибутів житла, який був перероблений відповідно до високих технічних характеристик та обробки, щоб зробити його більш особливим.