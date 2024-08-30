Чувствовал боль и страдания: люди спасли чрезвычайно редкого оранжевого омара (видео)

Работники магазина нашли оранжевого омара среди других стандартных коричневых, прибывших в недавней поставке. Лобстер прошел специальный курс реабилитации и был выпущен обратно в пролив.

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Чрезвычайно редкий оранжевый омар, попавший в партию в одном из магазинов Нью-Йорка (США), был выпущен обратно в дикую природу группой защиты животных. Об этом пишет UPI.

Организация Humane Long Island сообщила в социальных сетях, что работники магазина Southampton Stop & Shop нашли оранжевого лобстера среди стандартных коричневых, прибывших в недавней поставке.

Магазин предложил ракообразного аквариуму Лонг-Айленда, но сотрудники отказались.

Фонд приюта для животных Саутгемптона узнал о ситуации с омаром и связался с организацией Humane Long Island, которая связалась с руководством Stop & Shop.

Спасти лобстера помогла организация Humane Long Island Фото: Facebook

Омар, которого теперь зовут Клементина, прошел курс реабилитации под наблюдением ветеринара, после чего был выпущен обратно в Лонг-Айленд-Саунд.

"Лобстеры — чувствительные, умные животные, которые могут преодолевать расстояние до 100 миль и более в год. Как и все водные животные, омары будут чувствовать боль и страдания, когда их вытаскивают из их морского дома, чтобы съесть или поместить в тесные аквариумы. Humane Long Island призывает всех отпраздновать успешное возвращение Клементины в дикую природу, проявив уважение ко всем лобстерам и не употребляя их в пищу, потому что ни один сострадательный человек не должен варить животное живьем", — заявил Джон Ди Леонардо, исполнительный директор Humane Long Island.

Издание отмечает, что оранжевая окраска встречается только у одного из 30 миллионов омаров.

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