Відчував біль і страждання: люди врятували надзвичайно рідкісного помаранчевого омара (відео)

Працівники магазину знайшли помаранчевого омара серед інших стандартних коричневих, які прибули в недавній поставці. Лобстер пройшов спеціальний курс реабілітації і був випущений назад у протоку.

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Надзвичайно рідкісний помаранчевий омар, який потрапив у партію в одному з магазинів Нью-Йорка (США), був випущений назад у дику природу групою захисту тварин. Про це пише UPI.

Організація Humane Long Island повідомила в соціальних мережах, що працівники магазину Southampton Stop & Shop знайшли помаранчевого лобстера серед стандартних коричневих, які прибули в нещодавній поставці.

Магазин запропонував ракоподібного акваріуму Лонг-Айленда, але співробітники відмовилися.

Фонд притулку для тварин Саутгемптона дізнався про ситуацію з омаром і зв'язався з організацією Humane Long Island, яка зв'язалася з керівництвом Stop & Shop.

Врятувати лобстера допомогла організація Humane Long Island Фото: Facebook

Омар, якого тепер звуть Клементина, пройшов курс реабілітації під наглядом ветеринара, після чого його випустили назад у Лонг-Айленд-Саунд.

"Лобстери — чутливі, розумні тварини, які можуть долати відстань до 100 миль і більше на рік. Як і всі водні тварини, омари відчуватимуть біль і страждання, коли їх витягують з їхньої морської домівки, щоб з'їсти або помістити в тісні акваріуми. Humane Long Island закликає всіх відсвяткувати успішне повернення Клементини в дику природу, проявивши повагу до всіх лобстерів і не вживаючи їх у їжу, тому що жодна жаліслива людина не повинна варити тварину живцем", — заявив Джон Ді Леонардо, виконавчий директор Humane Long Island.

Видання зазначає, що помаранчеве забарвлення зустрічається тільки в одного з 30 мільйонів омарів.

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