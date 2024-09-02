Пугает людей: в подвале роскошного дома обнаружили тюрьму на 9 камер (фото)

Внешний вид дома почти ничем не отличается от других зданий рядом. Однако большой подвал хранит тайну, которая многим людям показалась жуткой.

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В США дом, выставленный на продажу за 350 000 долларов, имеет очень необычную особенность, из-за которой он стал вирусным в социальных сетях. Одна из дверей ведет в тюрьму, рассчитанную на девять человек. Об этом пишет The Mirror.

Дом в штате Миссури, построенный в 1875 году, может похвастаться двумя спальнями и шикарными интерьерами, включая деревянные полы с мраморными вставками. Ценник в 350 000 долларов может показаться вполне приемлемым, но дверь из кухни, которая ведет в тюрьму, вызвала настоящий ажиотаж в соцсетях.

Внешний вид дома почти ничем не отличается от других зданий рядом. Агенты по недвижимости House of Brokers отметили, что жилье может стать уникальной возможностью для покупателей.

"Обширная реконструкция в 2005 году позволила совместить современную отделку с традиционной архитектурой и характером. И самое интересное — в подвале дома находится законная тюрьма площадью 2500 кв. футов с 9 камерами, комнатой бронирования и ванной. Замки на дверях камер работают. Подвал под домом с освещением. Возможности этого дома просто потрясающие", — говорится в объявлении.

Дверь в подвал удивила многих людей Фото: House Of Brokers Realty

Снимок стал вирусным после того, как пользовательница с ником SairaKH опубликовала его в X (ранее Twitter).

"Этот великолепный дом с целой тюрьмой в нем может стать вашим всего за 350 000 долларов. Мирно празднуйте День благодарения наверху, зная, что ваши заключенные спокойно и безопасно содержатся внизу", — подписала она фото.

В подвале находится тюрьма Фото: House Of Brokers Realty Всего в доме 9 камер Фото: House Of Brokers Realty

Однако "возможности" жилья не на шутку встревожили людей в социальных сетях, а некоторые пошутили, что его следует рекламировать как подходящий только для психопатов. Чтобы развеять опасения, в объявлении уточняется, что ранее здание служило домом и тюрьмой шерифа округа Говард.

"Ненавидите парня своей дочери? Избавьтесь от него в подвале, пока она спит в этой великолепной комнате, освещенной солнцем", "Кто бы ни купил этот дом, за ним обязательно должны следить власти", "Лучший номер для свекрови", "Рад, что они говорят, что это "законная тюрьма". Не хотел бы запереть своих врагов в самодельной", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина более 60 лет ничего не меняет в доме ради "счастливых" воспоминаний. Даг Бетел рассказал о счастливых моментах своей жизни. Чтобы сохранить эти воспоминания, он никогда ничего не переделывал в доме своих родителей, в котором сейчас живет вместе с сестрой.

Также стало известно, что обычный с виду дом вызывает у людей беспокойство из-за стеклянной ванной комнаты. Агенты по недвижимости описали "стеклянный санузел" как один из ключевых атрибутов жилья, который был переработан в соответствии с высокими техническими характеристиками и отделкой, чтобы сделать его более особенным.