Лякає людей: у підвалі розкішного будинку виявили в'язницю на 9 камер (фото)

Зовнішній вигляд будинку майже нічим не відрізняється від інших будівель поруч. Однак великий підвал зберігає таємницю, яка багатьом людям здалася моторошною.

Related video

У США будинок, виставлений на продаж за 350 000 доларів, має дуже незвичайну особливість, через яку він став вірусним у соціальних мережах. Одні з дверей ведуть до в'язниці, розрахованої на дев'ять осіб. Про це пише The Mirror.

Будинок у штаті Міссурі, побудований 1875 року, може похвалитися двома спальнями й шикарними інтер'єрами, включно з дерев'яною підлогою з мармуровими вставками. Цінник у 350 000 доларів може здатися цілком прийнятним, але двері з кухні, які ведуть до в'язниці, викликали справжній ажіотаж у соцмережах.

Зовнішній вигляд будинку майже нічим не відрізняється від інших будівель поруч. Агенти з нерухомості House of Brokers зазначили, що житло може стати унікальною можливістю для покупців.

"Велика реконструкція 2005 року дала змогу поєднати сучасне оздоблення з традиційною архітектурою і характером. І найцікавіше — у підвалі будинку розташована законна в'язниця площею 2500 кв. футів із 9 камерами, кімнатою бронювання та ванною. Замки на дверях камер працюють. Підвал під будинком з освітленням. Можливості цього будинку просто приголомшливі", — йдеться в оголошенні.

Двері в підвал здивували багатьох людей Фото: House Of Brokers Realty

Знімок став вірусним після того, як користувачка з ніком SairaKH опублікувала його в X (раніше Twitter).

"Цей чудовий будинок із цілою в'язницею в ньому може стати вашим лише за 350 000 доларів. Мирно святкуйте День подяки нагорі, знаючи, що ваші ув'язнені спокійно і безпечно утримуються внизу", — підписала вона фото.

У підвалі знаходиться в'язниця Фото: House Of Brokers Realty Загалом у будинку 9 камер Фото: House Of Brokers Realty

Однак "можливості" житла не на жарт стривожили людей у соціальних мережах, а дехто пожартував, що його слід рекламувати як придатне тільки для психопатів. Щоб розвіяти побоювання, в оголошенні уточнюється, що раніше будівля служила будинком і в'язницею шерифа округу Говард.

"Ненавидите хлопця своєї дочки? Позбавтеся від нього в підвалі, поки вона спить у цій чудовій кімнаті, освітленій сонцем", "Хто б не купив цей будинок, за ним обов'язково повинна стежити влада", "Найкращий номер для свекрухи", "Радий, що вони кажуть, що це "законна в'язниця". Не хотів би замкнути своїх ворогів у саморобній", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік понад 60 років нічого не змінює в будинку заради "щасливих" спогадів. Даг Бетел розповів про щасливі моменти свого життя. Щоб зберегти ці спогади, він ніколи нічого не переробляв у будинку своїх батьків, у якому зараз живе разом із сестрою.

Також стало відомо, що звичайний на вигляд будинок викликає у людей занепокоєння через скляну ванну кімнату. Агенти з нерухомості описали "скляний санвузол" як один із ключових атрибутів житла, який було перероблено відповідно до високих технічних характеристик і оздоблення, щоб зробити його більш особливим.