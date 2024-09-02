Спор на выпускном: парень поставил 20 долларов, что женится на однокласснице (фото)

Кейд Вессел и Сара Дилл начали встречаться 6 лет назад. Тогда они были в выпускном классе школы.

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Кейд Вессел и Сара Дилл из штата Флорида (США) познакомились в 6 классе. Тогда они оба учились по программе для одаренных учеников. В выпускном классе Сара перешла в другую школу и именно тогда начались ее отношения с Кейдом. Об необычной истории любви рассказывает издание People.

В американских школах выпускники выбирают фразу, которую напечатают под их фото в выпускном альбоме. Обычно кто-то выражает благодарность, делится планами на будущее или просто пишет что-то смешное. Кейд, который на тот момент встречался с Сарой всего две недели и был по уши влюблен, решил написать: "Ставлю 20 долларов на то, что женюсь на Саре Дилл". Парень не был уверен, что эту фразу действительно напечатают, но решил рискнуть.

"Одни пытались придумать что-то смешное, другие — глубокомысленное. Но я сидел там, уединившись, и думал, что собираюсь сделать что-то легендарное", — вспоминает 24-летний Кейд.

Кейд Вессел и Сара Дилл начали встречаться 6 лет назад Фото: New York Post

Парень держал свою цитату в секрете, не раскрывая ее никому, даже Саре, которая училась в другой школе.

"Я не нервничал, когда писал ее. В глубине души я знал, что именно так я себя и чувствую. Сбудется это или нет, зависело не только от меня, но я чувствовал, что это так", — сказал он, добавив, что Сара узнала о цитате после того, как кто-то из его школы прислал ей фотографию.

Спустя годы цитата из выпускного альбома Кейда стала реальностью. Они с Сарой связали себя узами брака в Сарасоте, штат Флорида.

После свадьбы их фотограф Оливия Дерочер опубликовала в Instagram видео с цитатой из ежегодника Кейда. В ролике была фотография Кейда, идущего к алтарю с 20 долларами в руке.

"Я сохранил эти 20 долларов и еще две 20-долларовые купюры, врученные мне в тот вечер, в конверте у себя дома в надежде когда-нибудь повесить их в рамку", — говорит Кейд.

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