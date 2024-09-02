Спір на випускному: хлопець поставив 20 доларів, що одружиться з однокласницею (фото)

Кейд Вессел і Сара Ділл почали зустрічатися 6 років тому. Тоді вони були у випускному класі школи.

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Кейд Вессел і Сара Ділл зі штату Флорида (США) познайомилися в 6 класі. Тоді вони обидва навчалися за програмою для обдарованих учнів. У випускному класі Сара перейшла в іншу школу і саме тоді почалися її стосунки з Кейдом. Про незвичайну історію кохання розповідає видання People.

В американських школах випускники обирають фразу, яку надрукують під їхнім фото у випускному альбомі. Зазвичай хтось висловлює подяку, ділиться планами на майбутнє або просто пише щось смішне. Кейд, який на той момент зустрічався із Сарою лише два тижні і був по вуха закоханий, вирішив написати: "Ставлю 20 доларів на те, що одружуся з Сарою Ділл". Хлопець не був упевнений, що цю фразу дійсно надрукують, але вирішив ризикнути.

"Одні намагалися придумати щось смішне, інші — глибокодумне. Але я сидів там, усамітнившись, і думав, що збираюся зробити щось легендарне", — згадує 24-річний Кейд.

Кейд Вессел і Сара Ділл почали зустрічатися 6 років тому Фото: New York Post

Хлопець тримав свою цитату в секреті, не розкриваючи її нікому, навіть Сарі, яка навчалася в іншій школі.

"Я не нервував, коли писав її. У глибині душі я знав, що саме так я себе і почуваю. Збудеться це чи ні, залежало не тільки від мене, але я відчував, що це так", — сказав він, додавши, що Сара дізналася про цитату після того, як хтось із його школи надіслав їй фотографію.

Через роки цитата з випускного альбому Кейда стала реальністю. Вони з Сарою пов'язали себе узами шлюбу в Сарасоті, штат Флорида.

Після весілля їхній фотограф Олівія Дерочер опублікувала в Instagram відео з цитатою зі щорічника Кейда. У ролику була фотографія Кейда, що йде до вівтаря з 20 доларами в руці.

"Я зберіг ці 20 доларів і ще дві 20-доларові купюри, вручені мені того вечора, в конверті в себе вдома, сподіваючись колись повісити їх у рамку", — каже Кейд.

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