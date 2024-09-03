Пара вышла на пенсию ради мечты и оказалась без крыши над головой: что пошло не так

Британцы выходили на пенсию, планируя перебраться в Испанию. Однако мечта обернулась катастрофой, и теперь они вынуждены жить на заброшенном участке.

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Британская пара была вынуждена жить в поле, выйдя на пенсию. Их историей поделились в Daily Star.

Супруги оставили работу на гигантском складе Amazon ради мечты. Они мечтали жить под солнцем и нашли для себя участок в кемпинге, но все пошло не по плану.

52-летняя Паула Браерс вместе с 60-летним мужем Робом переехала в испанский город Бенидорм в 2020 году. Они планировали жить в городе Гранада, но карантин Covid-19 сделал это невозможным.

После переезда женщина узнала, что в кемпинге много диких котов, и взялась искать для них дома. На участке супругов даже стоял маленький столик, на котором люди оставляли пожертвования.

"Мы уменьшили количество котов с более 1000 до примерно 200", — рассказала Паула.

Фото Паулы Брайерс Фото: Daily Mirror

Однако вскоре пару выселили из кемпинга. Переезд дался супругам непросто, но на них случайно наткнулся британский музыкант и руководитель благотворительной организации Джонни Элрайз. В то время пара жила в поле.

"Мы буквально спали в поле... за кустом", — вспомнила пенсионерка.

Джонни начал приносить супругам еду и другие вещи. Вскоре благодаря его поддержке пара нашла новое жилье. Они поселились во флигеле на заброшенной территории, но только на лето.

Зимой британцы вынужденно перебираются в передвижной дом, припаркованный в саду. Они платят владелице участка 150 евро за разрешение оставаться там, а также ухаживают за некогда диким садом с кактусами.

"Мы надеемся остаться здесь, потому что хозяйка прекрасна. И, очевидно, она довольна тем, что теперь у нее есть сад, а не просто джунгли", — подчеркнула Паула.

Фото Паулы и Роба Брайерса Фото: Daily Mirror

Несмотря на то, что "испанская мечта" не сбылась, Паула и Роб не опускают рук и стараются оставаться оптимистами.

"Всегда есть кто-то, кому хуже, чем нам. Знаете, я сохраняю позитив. Есть много людей, которые живут хуже нас", — добавила женщина.

Напомним, в США мужчина вернулся из поездки и нашел послание на салфетке у себя дома. Грабитель, который украл из дома еду и воспользовался чужим душем, объяснил свое поведение и даже дал совет хозяину.

Супруги из Англии выиграли в лотерею шикарный дом, но только через два месяца решили от него избавиться. Пара рассказала, что не так с "собственным кусочком рая".