Пара вийшла на пенсію заради мрії й опинилась без даху над головою: що пішло не так

Британці виходили на пенсію, плануючи перебратись в Іспанію. Однак мрія обернулась катастрофою, і тепер вони змушені жити на занедбаній ділянці.

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Британська пара була змушена жити в полі, вийшовши на пенсію. Їхньою історією поділились у Daily Star.

Подружжя залишило роботу на гігантському складі Amazon заради мрії. Вони мріяли жити під сонцем та знайшли для себе ділянку у кемпінгу, але все пішло не за планом.

52-річна Паула Браєрс разом з 60-річним чоловіком Робом переїхала в іспанське місто Бенідорм у 2020 році. Вони планували жити у місті Ґранада, але карантин Covid-19 зробив це неможливим.

Після переїзду жінка дізналась, що у кемпінгу багато диких котів, і взялася шукати для них домівки. На ділянці подружжя навіть стояв маленький столик, на якому люди залишали пожертви.

"Ми зменшили кількість котів з понад 1000 до приблизно 200", — розповіла Паула.

Фото Паули Браєрс Фото: Daily Mirror

Однак невдовзі пару виселили з кемпінгу. Переїзд дався подружжю непросто, але на них випадково натрапив британський музикант і керівник благодійної організації Джонні Елрайз. На той час пара жила в полі.

"Ми буквально спали в полі… за кущем", — згадала пенсіонерка.

Джонні почав приносити подружжю їжу й інші речі. Невдовзі завдяки його підтримці пара знайшла нове житло. Вони поселились у флігелі на занедбаній території, але лише на літо.

Взимку британці вимушено перебираються до пересувного будинку, припаркованого в саду. Вони платять власниці ділянки 150 євро за дозвіл залишатися там, а також доглядають за колись диким садом з кактусами.

"Ми сподіваємося залишитися тут, тому що хазяйка прекрасна. І, очевидно, вона задоволена тим, що тепер у неї є сад, а не просто джунглі", — підкреслила Паула.

Фото Паули та Роба Браєрс Фото: Daily Mirror

Попри те, що "іспанська мрія" не збулася, Паула та Роб не опускають рук й намагаються залишатись оптимістами.

"Завжди є хтось, кому гірше, ніж нам. Знаєте, я зберігаю позитив. Є багато людей, які живуть гірше за нас", — додала жінка.

Нагадаємо, у США чоловік повернувся з поїздки й знайшов послання на серветці у себе вдома. Грабіжник, який вкрав з будинку їжу та скористався чужим душем, пояснив свою поведінку та навіть дав пораду господарю.

Подружжя з Англії виграло в лотерею шикарний будинок, але лише через два місяці вирішило його позбутись. Пара розповіла, що не так з "власним шматочком раю".