Обнаружили архив: электрик в течение десятилетия тайно снимал людей в их домах (фото)

Джеймса Денхолма поймали после того, как женщина нашла под кроватью записывающее устройство и вызвала полицию. Позже стало известно, что она была не единственной жертвой.

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34-летний электрик Джеймс Денхолм из Шотландии признался, что в течение десятилетия тайно снимал на видео более десятка человек в их домах и общественных туалетах. Об этом пишет Daily Record.

Мужчина был заключен в тюрьму на два года и восемь месяцев после того, как признал себя виновным по нескольким обвинениям, включая вуайеризм и преследование в суде Абердина. Он также признался в хранении непристойных изображений и видео детей в период с 2007 по 2012 год.

Денхолм был пойман после того, как жертва обнаружила записывающее устройство под своей кроватью 23 мая 2022 года и вызвала полицию. В его доме в Абердине был проведен обыск, где офицеры обнаружили различные жесткие диски, SD-карты, мобильные телефоны, ноутбуки и камеры.

Из устройств были извлечены доказательства, в том числе видеозаписи, датированные периодом с июня 2013 года по август 2023 года. Ряд бывших партнеров Денхолма были сняты на видео в интимных ситуациях без их согласия.

Джеймс Денхолм был заключен в тюрьму на два года и восемь месяцев Фото: Daily Record

После освобождения мужчина останется под надзором еще на два года и шесть месяцев. Его имя также было добавлено в реестр сексуальных преступников на неопределенный срок, и ему были выданы предписания о не домогательстве, запрещающие ему контактировать или пытаться контактировать с четырьмя жертвами.

"Джеймс Денхолм использовал свое положение, чтобы получить доступ к своим жертвам во время этой тревожной модели поведения. Он снял на видео нескольких человек в приватные моменты в местах, где они должны были чувствовать себя в безопасности, например, в собственных домах и в общественных туалетах. Его развратное поведение имело долгосрочные последствия для ряда лиц, подвергшихся нападкам в ходе этой отвратительной кампании, в которую также были вовлечены некоторые бывшие партнеры", — сказала Элисон Маккензи, фискальный прокурор Грампиана, Хайлендса и островов.

Ранее Фокус сообщал, что женщина устраивала поджоги, чтобы посмотреть на пожарных и пофлиртовать с ними. Она хотела познакомиться с мужчиной в форме. Тот факт, что подозреваемая присутствовала на последних пожарах, вызвал подозрения у пожарной службы.

Также стало известно, что бездомный ветеран получил штраф за выпускание мыльных пузырей. Сэнди Снакенбург живет на чаевые, которые получает от своих выступлений. Недавно сотрудники одного из парков обвинили его в том, что он распространяет "жидкий мусор".