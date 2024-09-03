Виявили архів: електрик протягом десятиліття таємно знімав людей у їхніх будинках (фото)

Джеймса Денхолма спіймали після того, як жінка знайшла під ліжком записувальний пристрій і викликала поліцію. Пізніше стало відомо, що вона була не єдиною жертвою.

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34-річний електрик Джеймс Денхолм із Шотландії зізнався, що впродовж десятиліття таємно знімав на відео понад десяток людей у їхніх будинках і громадських туалетах. Про це пише Daily Record.

Чоловіка ув'язнили на два роки і вісім місяців після того, як він визнав себе винним за кількома звинуваченнями, включно з вуаєризмом і переслідуванням у суді Абердіна. Він також зізнався у зберіганні непристойних зображень і відео дітей у період з 2007 по 2012 рік.

Денхолм був спійманий після того, як жертва виявила записувальний пристрій під своїм ліжком 23 травня 2022 року і викликала поліцію. У його будинку в Абердині було проведено обшук, де офіцери виявили різні жорсткі диски, SD-карти, мобільні телефони, ноутбуки та камери.

З пристроїв було вилучено докази, зокрема відеозаписи, датовані періодом з червня 2013 року по серпень 2023 року. Низку колишніх партнерів Денхолма було знято на відео в інтимних ситуаціях без їхньої згоди.

Джеймса Денголма запроторили до в'язниці на два роки і вісім місяців Фото: Daily Record

Після звільнення чоловік залишиться під наглядом ще на два роки та шість місяців. Його ім'я також було додано до реєстру сексуальних злочинців на невизначений термін, і йому було видано приписи про недомагання, що забороняють йому контактувати або намагатися контактувати з чотирма жертвами.

"Джеймс Денхолм використовував своє становище, щоб отримати доступ до своїх жертв під час цієї тривожної моделі поведінки. Він зняв на відео кількох людей у приватні моменти в місцях, де вони мали почуватися в безпеці, наприклад, у власних будинках і в громадських туалетах. Його розпусна поведінка мала довгострокові наслідки для низки осіб, які зазнали нападок під час цієї огидної кампанії, до якої також були залучені деякі колишні партнери", — сказала Елісон Маккензі, фіскальна прокурорка Ґрампіану, Гайлэндса та островів.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка влаштовувала підпали, щоб подивитися на пожежників і пофліртувати з ними. Вона хотіла познайомитися з чоловіком у формі. Той факт, що підозрювана була присутня на останніх пожежах, викликав підозри у пожежної служби.

Також стало відомо, що бездомний ветеран отримав штраф за випускання мильних бульбашок. Сенді Снакенбург живе на чайові, які отримує від своїх виступів. Нещодавно співробітники одного з парків звинуватили його в тому, що він поширює "рідке сміття".