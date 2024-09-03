Попался на камеру: водитель службы доставки бросил посылку в испуганное животное (фото)

Джоди Добсон увидела ужасающие кадры, снятые камерой дверного звонка Ring. На видео она заметила, как мужчина бросил посылку в мусорный бак, рядом с которым сидел ее кот по кличке Грейсон.

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30-летняя Джоди Добсон из Брэдфорда (Англия) пришла в ужас после того, как водитель службы доставки Amazon бросил посылку в ее испуганного 9-летнего кота Грейсона. Об этом пишет The Mirror.

Женщина увидела ужасающие кадры, снятые на камеру дверного звонка Ring. В 23-секундном ролике видно, как мужчина подходит к входной двери, но в доме никого нет. Затем он бросает пакет — упаковку с картами Uno — в мусорный бак, рядом с которым сидел кот по кличке Грейсон. Животное испугалось и начало убегать.

Сейчас Amazon расследует случившееся после того, как возмущенная женщина подала официальную жалобу.

"Он подумал, что это хорошая идея — бросить мою посылку в кошку. Очевидно, он не знал, что его засняли на камеру. Я была в шоке, когда увидела это. Мы пожаловались в Amazon, и они нам не очень помогли. Казалось, они не хотят воспринимать это всерьез. Они сказали, что свяжутся с нами, но так и не связались. Я просидела на линии 20 минут, а потом они положили трубку. Затем они сказали нам, что проследят за тем, чтобы их водители больше не бросали посылки", — рассказала хозяйка животного.

Amazon расследует случившееся после того, как возмущенная женщина подала официальную жалобу Фото: Jam Press

Джоди отметила, что девятилетний Грейсон стал очень нервным после инцидента. Она добавила, что с ним все в порядке и что он обычно избегает людей, где только может.

Представитель Amazon сказал: "Мы предъявляем очень высокие требования к поставщикам услуг доставки. Мы ожидаем, что с каждой посылкой будут обращаться бережно. Мы расследуем это дело".

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