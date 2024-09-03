Попався на камеру: водій служби доставки кинув посилку в перелякану тварину (фото)

Джоді Добсон побачила жахливі кадри, зняті камерою дверного дзвінка Ring. На відео вона помітила, як чоловік кинув посилку в сміттєвий бак, поруч із яким сидів її кіт на прізвисько Грейсон.

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30-річна Джоді Добсон із Бредфорда (Англія) прийшла в жах після того, як водій служби доставки Amazon кинув посилку в її переляканого 9-річного кота Грейсона. Про це пише The Mirror.

Жінка побачила жахливі кадри, зняті на камеру дверного дзвінка Ring. У 23-секундному ролику видно, як чоловік підходить до вхідних дверей, але в будинку нікого немає. Потім він кидає пакет — упаковку з картами Uno — у сміттєвий бак, поруч із яким сидів кіт на прізвисько Грейсон. Тварина злякалася і почала тікати.

Зараз Amazon розслідує те, що трапилося, після того, як обурена жінка подала офіційну скаргу.

"Він подумав, що це гарна ідея — кинути мою посилку в кішку. Очевидно, він не знав, що його зняли на камеру. Я була в шоці, коли побачила це. Ми поскаржилися в Amazon, і вони нам не дуже допомогли. Здавалося, вони не хочуть сприймати це серйозно. Вони сказали, що зв'яжуться з нами, але так і не зв'язалися. Я просиділа на лінії 20 хвилин, а потім вони поклали слухавку. Потім вони сказали нам, що простежать за тим, щоб їхні водії більше не кидали посилки", — розповіла господиня тварини.

Amazon розслідує те, що трапилося, після того, як обурена жінка подала офіційну скаргу Фото: Jam Press

Джоді зазначила, що дев'ятирічний Грейсон став дуже нервовим після інциденту. Вона додала, що з ним усе гаразд і що він зазвичай уникає людей, де тільки може.

Представник Amazon сказав: "Ми висуваємо дуже високі вимоги до постачальників послуг доставки. Ми очікуємо, що з кожною посилкою будуть поводитися дбайливо. Ми розслідуємо цю справу".

Раніше Фокус повідомляв, що електрик протягом десятиліття таємно знімав людей у їхніх будинках. Джеймса Денхолма спіймали після того, як жінка знайшла під ліжком записувальний пристрій і викликала поліцію. Пізніше стало відомо, що вона була не єдиною жертвою.

Також стало відомо, що бездомний ветеран отримав штраф за випускання мильних бульбашок. Сенді Снакенбург живе на чайові, які отримує від своїх виступів. Нещодавно співробітники одного з парків звинуватили його в тому, що він поширює "рідке сміття".