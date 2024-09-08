Пропали 100 тысяч работников: в Саудовской Аравии приостановилось строительство города за трлн долларов

Наследный принц Королевства стремится оставить после себя величественное наследие, но амбициозное строительство считают неосуществимым. Проект столкнулся со значительными проблемами, в частности с точки зрения финансирования и фактической реализации.

Related video

Саудовская Аравийская готова потратить триллион долларов на строительство мегаполиса. Впрочем, амбициозное строительство несколько увязло. Об этом пишет издание The Sun.

Мегаполис, который обходится Королевству в триллион долларов, обещает трансформировать экономику страны, уменьшить ее зависимость от нефти и позиционировать себя как глобальный центр инноваций.

Большая застройка NEOM является идеей наследного принца Мохаммеда бин Салмана. Королевство стремится построить самые высокие в мире небоскребы, футуристические города и даже фальшивую луну.

Упадок, потому что не хватает финансирования

В последнее время проект несколько пришел в упадок. Он был омрачен рядом споров, которые поставили серьезные вопросы относительно его осуществимости и этических основ.

Доктор Фредерик Шнайдер, независимый консультант по постнефтяным экономическим переходам в регионе Персидского залива, сказал, что отдельные проекты Саудовской Аравии считались слишком амбициозными и почти невозможными с самого начала.

Многие грандиозные проекты Королевства такие как Vision 2030, NEOM, The Line и другие сталкиваются со значительными проблемами, в частности с точки зрения финансирования и фактической реализации.

Даже для Саудовской Аравии расходы являются огромными, поскольку, например, The Line, по прогнозам, обойдется Королевству в 2 триллиона долларов.

Визуализация будущего мегаполиса

Будучи одним из самых дорогих проектов развития в истории, NEOM представляет собой колоссальную финансовую авантюру для Саудовской Аравии. Это финансовое бремя усугубляется трудностями с привлечением иностранных инвестиций, поскольку потенциальные инвесторы опасаются неопределенных доходов. Если проект не достигнет своих высоких целей, он рискует превратиться в дорогого белого слона — футуристический город-призрак в пустыне.

Планировалось, что к 2030 году в возводимом городе The Line будет проживать 1,5 миллиона жителей, но теперь рассчитывают, что там будет проживать 300 тысяч жителей.

Обещали, что город в пустыне наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана Аль Сауда стоимостью 1 триллион долларов станет "цивилизационной революцией".

Строительство мегаполиса

Но согласно новым отчетам, гигантский проект, который разрекламировали как вывод экономики Саудовской Аравии от ее зависимости от нефти, может не происходить так, как ожидалось.

Стремление к этим проектам "белого слона", по его словам, отражает желание наследного принца оставить долговечное наследие, но в конечном итоге они могут оказаться экономически и политически дорогостоящими.

Построенный на крови

Под блестящим проектом NEOM скрываются принудительные выселения и кровопролития, которые бросают темную тень на проект тщеславия Саудовской Аравии. Идея подверглась жесткой критике из-за нарушений прав человека, когда племена вытесняли с Родины, сажали в тюрьму или казнили. По меньшей мере 20 000 членов племени Хувейтат грозит выселение, но нет информации о том, где они будут жить в будущем.

Веками эта коренная община жила на территории, предназначенной для строительства NEOM. Были жестокие расправы с теми, кто сопротивлялся приказу покинуть свои дома. Самым трагическим инцидентом было убийство Абдула Рахима аль-Ховеити, выдающегося лидера племени, который выступал против принудительного выселения.

Наследный принц Королевства стремится оставить после себя величественное наследие

Его смерть от рук саудовских сил безопасности в 2020 году стала ярким символом того, на что королевство было готово пойти, чтобы продвигать проект вперед. Власти портового города Джидда также разрушили многие дома для реализации планов развития Саудовской Аравии, тысячи местных жителей были незаконно выселены.

Джид Басюни, ближневосточный директор правозащитной организации Reprieve, сказал DW: "Мы неоднократно видели, что каждый, кто не соглашается с наследным принцем или становится на его пути, рискует быть приговоренным к тюрьме или к смерти".

Полковник Рабих Аленези рассказал BBC, что получил приказ изгнать жителей племени в государстве Персидского залива, чтобы можно было построить флагманский проект NEOM.

Исчезли около 100 тысяч работников

Во время строительства мегаполиса исчезли тысячи рабочих-мигрантов. Этот вопрос является частью более широкого беспокойства относительно трудовых прав и обращения с трудовыми мигрантами в регионе Персидского залива, особенно в рамках масштабных строительных проектов, таких как NEOM.

Саудовская Аравия, как и многие другие страны Персидского залива, в значительной степени полагается на рабочую силу мигрантов в своей амбициозной строительной деятельности. Они работают по системе Кафала — системе спонсорства. Она предусматривает, что работники привязаны к своим работодателям, которые существенно контролируют их передвижения, возможность сменить работу и даже время возвращения в родные страны.

Появились сообщения о том, что около 100 000 трудовых мигрантов пропали без вести во время строительства NEOM. Считается, что эти работники выдержали тяжелые условия труда, длительный рабочий день и неподходящие условия проживания.

Некоторые отчеты предполагают, что эти работники были либо депортированы без соответствующих документов, либо брошены без поддержки, либо, в худшем случае, умерли из-за плохих условий труда и отсутствия надлежащей медицинской помощи.

Правозащитные организации активно заявляли о потенциальных злоупотреблениях, связанных с NEOM и другими крупными проектами в Саудовской Аравии, призывая к большей прозрачности и улучшенной защите прав работников.

Напомним, что мужчина превратил свой дом и сад в ковбойский городок. Он разместил на своем заднем дворе офис шерифа, небольшую тюрьму, банк, торговый пункт, парикмахерскую, кузницу и даже пушку.