Зникли 100 тисяч працівників: в Саудівській Аравії призупинилося будівництво міста за трлн доларів

Наслідний принц Королівства прагне залишити по собі величну спадщину, але амбітне будівництво вважають нейздійсненим. Проєкт зіткнувся із значними проблемами, зокрема з точки зору фінансування та фактичної реалізації.

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Саудівська Аравійська готова витратити трильйон доларів на будівництво мегаполісу. Втім, амбітне будівництво дещо загрузло. Про це пише видання The Sun.

Мегаполіс, який обходиться Королівству в трильйон доларів, обіцяє трансформувати економіку країни, зменшити її залежність від нафти та позиціонувати себе як глобальний центр інновацій.

Велика забудова NEOM є ідеєю наслідного принца Мохаммеда бін Салмана. Королівство прагне побудувати найвищі у світі хмарочоси, футуристичні міста та навіть фальшивий місяць.

Занепав, бо не вистачає фінансування

Останнім часом проєкт дещо занепав. Він був затьмарений низкою суперечок, які поставили серйозні питання щодо його здійсненності та етичних основ.

Доктор Фредерік Шнайдер, незалежний консультант з постнафтових економічних переходів у регіоні Перської затоки, сказав що окремі проєкти Саудівської Аравії вважалися надто амбітними і майже неможливими від самого початку.

Багато грандіозних проєктів Королівства такі як Vision 2030, NEOM, The Line та інші стикаються зі значними проблемами, зокрема з точки зору фінансування та фактичної реалізації.

Навіть для Саудівської Аравії витрати є величезними, оскільки, наприклад, The Line, за прогнозами, обійдеться Королівству у 2 трильйони доларів.

Візуалізація майбутнього мегаполісу

Будучи одним із найдорожчих проєктів розвитку в історії, NEOM представляє собою колосальну фінансову авантюру для Саудівської Аравії. Цей фінансовий тягар ускладнюється труднощами із залученням іноземних інвестицій, оскільки потенційні інвестори побоюються непевних прибутків. Якщо проєкт не досягне своїх високих цілей, він ризикує перетворитися на дорогого білого слона — футуристичне місто-привид у пустелі.

Планувалося, що до 2030 року в місті, яке зводять, The Line проживатиме 1,5 мільйона жителів, але тепер розраховують, що там проживатиме 300 тисяч жителів.

Обіцяли, що місто в пустелі наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана Аль Сауда вартістю 1 трильйон доларів стане "цивілізаційною революцією".

Будівництво мегаполісу

Але згідно з новими звітами, гігантський проект, який розрекламували як виведення економіки Саудівської Аравії від її залежності від нафти, може не відбуватися так, як очікувалося.

Прагнення до цих проектів "білого слона", за його словами, відображає бажання спадкоємного принца залишити довговічну спадщину, але зрештою вони можуть виявитися економічно та політично дорогими.

Збудований на крові

Під блискучим проєктом NEOM ховаються примусові виселення і кровопролиття, які кидають темну тінь на проєкт марнославства Саудівської Аравії. Ідея зазнала жорсткої критики через порушення прав людини, коли племена витісняли з Батьківщини, ув’язнювали чи страчували. Щонайменше 20 000 членів племені Хувейтат загрожує виселення, але немає інформації про те, де вони житимуть у майбутньому.

Століттями ця корінна громада жила на території, призначеній для будівництва NEOM. Були жорстокі розправи з тими, хто опирався наказу покинути свої домівки. Найтрагічнішим інцидентом було вбивство Абдула Рахіма аль-Ховеїті, видатного лідера племені, який виступав проти примусового виселення.

Наслідний принц Королівства прагне залишити по собі величну спадщину

Його смерть від рук саудівських сил безпеки у 2020 році стала яскравим символом того, на що королівство було готове піти, щоб просувати проєкт вперед. Влада портового міста Джидда також зруйнувала багато будинків для реалізації планів розвитку Саудівської Аравії, тисячі місцевих жителів були незаконно виселені.

Джід Басюні, близькосхідний директор правозахисної організації Reprieve, сказав DW: "Ми неодноразово бачили, що кожен, хто не погоджується з наслідним принцом або стає на його шляху, ризикує бути засудженим до в’язниці або до смерті".

Полковник Рабіх Аленезі розповів BBC, що отримав наказ вигнати жителів племені в державі Перської затоки, щоб можна було побудувати флагманський проект NEOM.

Зникли близько 100 тисяч працівників

Під час будівництва мегаполісу зникли тисячі робітників-мігрантів. Це питання є частиною більш широкого занепокоєння щодо трудових прав і поводження з трудовими мігрантами в регіоні Перської затоки, особливо в межах масштабних будівельних проектів, таких як NEOM.

Саудівська Аравія, як і багато інших країн Перської затоки, значною мірою покладається на робочу силу мігрантів у своїй амбітній будівельній діяльності. Вони працюють за системою Кафала — системою спонсорства. Вона передбачає, що працівники прив’язані до своїх роботодавців, які суттєво контролюють їхні пересування, можливість змінити роботу та навіть час повернення до рідних країн.

З’явилися повідомлення про те, що близько 100 000 трудових мігрантів зникли безвісти під час будівництва NEOM. Вважається, що ці працівники витримали важкі умови праці, тривалий робочий день і невідповідні умови проживання.

Деякі звіти припускають, що ці працівники були або депортовані без відповідних документів, або покинуті без підтримки, або, у гіршому випадку, померли через погані умови праці та відсутність належної медичної допомоги.

Правозахисні організації активно заявляли про потенційні зловживання, пов’язані з NEOM та іншими великими проектами в Саудівській Аравії, закликаючи до більшої прозорості та покращеного захисту прав працівників.

Нагадаємо, що чоловік перетворив свій будинок і сад на ковбойське містечко. Він розмістив на своєму задньому дворі офіс шерифа, невелику в'язницю, банк, торговий пункт, перукарню, кузню і навіть гармату.