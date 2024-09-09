Мать проучила сына, привлекая к тяжелому труду: он заработал $1400 за 10 дней и теперь бросает школу

Женщина верила, что знакомство сына с реалиями рабочей жизни будет мотивировать его серьезнее относиться к учебе.

Related video

Парень на востоке Китая бросил школу после того, как заработал 10 000 юаней (1400 долларов США) всего за 10 дней. На это решение повлияла мать парня, которая сначала привлекла его к розничной торговле, чтобы привить уважение к тяжёлому труду, однако результат получился совсем не таким, как она думала. Об этом пишет издание South China Morning Post (SCMP).

Мать, которая фигурирует в этой истории под фамилией Дэнг, придумала этот план, когда оценки ее 17-летнего сына Шэна в кулинарном училище начали ухудшаться. Парень сказал ей, что больше не хочет ходить в школу, потому что учеба не имеет смысла.

Дэнг, которая и сама более трех лет продавала жареную курицу в уличном киоске в Цзясине (провинция Чжэцзян), верила, что знакомство сына с реалиями рабочей жизни будет мотивировать его серьезно относиться к учебе.

Парень начал торговать уличной едой и бросил школу Фото: QQ.com

Под руководством матери юноша смастерил модифицированный киоск с закусками и сразу же приступил к работе. Он заработал 10 тысяч юаней всего за 10 дней: просыпался каждое утро в 9 часов и начинал готовить, далее устанавливал киоск в 16:00, продавая курятину всю ночь, а домой возвращался в 3 часа ночи.

"Он очень старательный. Даже не думала, что он так увлечется работой", — сказала Дэнг в интервью журналистам.

По иронии судьбы, успех побудил парня бросить школу. Мать неоднократно пыталась убедить сына не делать этого, но он был настроен решительно.

"17-летний юноша имеет право принимать самостоятельные решения. Как родители мы можем только поддержать его. Если он не сможет жить так, как хочет, то не будет счастливым. Нужно лишь направлять, чтобы он не делал ничего противозаконного", — добавила Дэнг.

Под руководством матери юноша смастерил модифицированный киоск с закусками Фото: QQ.com

Напомним, ранее Фокус писал, что в Китае уволили директора садика, которая фигурирует в истории под фамилией Ван, за то, что она приняла от воспитанника маленькую коробку конфет стоимостью 1 доллар. Кадры с камер наблюдения, установленных в учебном заведении, зафиксировали, как мальчик передал полиэтиленовый пакет с коробкой конфет женщине, которая сидела на передней парте вместе с другой воспитательницей.

Кроме того, китайская гимнастка и серебряный призер нынешних Олимпийских игр в Париже Чжоу Якинь вернулась домой в провинцию Хунань (Китай) и работает помощницей на кухне ресторана, который принадлежит ее семье.