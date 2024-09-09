Матір провчила сина, залучивши до тяжкої праці: він заробив $1400 за 10 днів й тепер кидає школу

Жінка вірила, що знайомство сина з реаліями робітничого життя мотивуватиме його серйозніше ставитися до навчання.

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Хлопець на сході Китаю кинув школу після того, як заробив 10 000 юанів (1400 доларів США) всього за 10 днів. На це рішення вплинула мати хлопця, яка спочатку залучила його до роздрібної торгівлі, щоб прищепити повагу до важкої праці, однак результат вийшов зовсім не таким, як вона сподівалася. Про це пише видання South China Morning Post (SCMP).

Мати, яка фігурує в цій історії під прізвищем Денг, придумала цей план, коли оцінки її 17-річного сина Шена в кулінарному училищі почали погіршуватися. Хлопець сказав їй, що більше не хоче ходити до школи, тому що навчання не має сенсу.

Денг, яка й сама понад три роки продавала смажену курку у вуличному кіоску в Цзясіні (провінція Чжецзян), вірила, що знайомство сина з реаліями робітничого життя мотивуватиме його серйозніше ставитися до навчання.

Хлопець почав торгувати вуличною їжею й покинув школу Фото: QQ.com

Під керівництвом матері юнак змайстрував модифікований кіоск із закусками й одразу ж взявся до роботи. Він заробив 10 тисяч юанів всього за 10 днів: прокидався щоранку о 9 годині й починав готувати, далі встановлював кіоск о 16:00, продаючи курятину всю ніч, а додому повертався о 3-й годині ночі.

"Він дуже старанний. Навіть не думала, що він так захопиться роботою", — сказала Денг в інтерв'ю журналістам.

За іронією долі, успіх спонукав хлопця кинути школу. Матір неодноразово намагалася переконати сина не робити цього, але він був налаштований рішуче.

"17-річний юнак має право ухвалювати самостійні рішення. Як батьки ми можемо тільки підтримати його. Якщо він не зможе жити так, як хоче, то не буде щасливим. Потрібно лише направляти, щоб він не робив нічого протизаконного", — додала Денг.

Під керівництвом матері юнак змайстрував модифікований кіоск із закусками Фото: QQ.com

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Китаї звільнили директорку садочка, яка фігурує в історії під прізвищем Ван, за те, що вона прийняла від вихованця маленьку коробку цукерок вартістю 1 долар. Кадри з камер спостереження, встановлених у навчальному закладі, зафіксували, як хлопчик передав поліетиленовий пакет з коробкою цукерок жінці, яка сиділа на передній парті разом з іншою вихователькою.

Крім того, китайська гімнастка та срібна призерка цьогорічних Олімпійських ігор у Парижі Чжоу Якінь повернулась додому в провінцію Хунань (Китай) й працює помічницею на кухні ресторану, який належить її родині.