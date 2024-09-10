"Древняя вещь": прогулка по пляжу помогла осуществить девушке заветную мечту

Ребекка Боулинг всегда мечтала найти послание в бутылке. Недавно ее желание сбылось в ее день рождения.

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Желание жительницы Джексонвилля (штат Флорида, США) Ребекки Боулинг сбылось, когда она нашла послание в бутылке во время посещения острова в Джорджии. Об этом пишет UPI.

Женщина рассказала, что она и ее парень отправились в поход, чтобы отпраздновать ее день рождения 3 сентября. Пара прогулялась по береговой линии, и Боулинг поделилась своим заветным желанием.

"Я разговаривала со своим парнем и подумала: "Знаешь, что было бы здорово? Я никогда не находила послания в бутылке. Мы посмеялись над этим, потому что это кажется такой древней вещью. Разве такое уже существует?" — рассказала американка.

По словам Боулинг, ее желание исполнилось всего через 10 минут ходьбы.

"Я была просто ошеломлена. Я знаю, что сейчас это звучит глупо, но я говорила, что хочу это сделать, и это была моя поездка на день рождения. Я подумала, что вот и сбылась моя мечта", — сказала девушка.

В стеклянной бутылке, закупоренной пробкой, была найдена записка, датированная 4 августа 2024 года, всего за месяц до ее обнаружения.

"Всем привет. Я девушка. Я люблю море, поэтому решила написать послание. С любовью, Паркер", — гласило послание.

Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Боулинг разместила фотографию записки в Facebook, пытаясь найти ее отправителя. Вскоре пост попал в поле зрения матери Паркера, Кейт Эрли, которая показала его 8-летней Паркер и ее отцу, Мэтту Эрли.

"Она очень любит воду и море. У нее действительно есть такая привязанность к природе", — отметил отец девочки.

Боулинг, преподаватель естествознания в третьем классе, говорит, что Паркер вдохновила ее на то, чтобы поручить своим ученикам написать собственное послание в бутылке в стиле писем.

Ранее Фокус сообщал, что пара заметила жуткую маску в своем подвале и только потом узнала об ее пугающей истории. Женщина рассказала о необычной находке. По ее словам, она принадлежала человеку, который жил в их доме до ее парня и у него был рак.

Также стало известно, что женщина встретилась с родственниками после того, как получила 121-летнюю открытку. Хелен Робертс, занимавшаяся поиском своей родословной в интернете, получила сообщение от брата своего деда по имени Эварт. Послание помогло женщине отыскать родственников, о которых она не знала.