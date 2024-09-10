"Стародавня річ": прогулянка пляжем допомогла здійснити дівчині заповітну мрію

Ребека Боулінг завжди мріяла знайти послання в пляшці. Нещодавно її бажання збулося в її день народження.

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Бажання мешканки Джексонвілля (штат Флорида, США) Ребеки Боулінг збулося, коли вона знайшла послання в пляшці під час відвідин острова в Джорджії. Про це пише UPI.

Жінка розповіла, що вона та її хлопець вирушили в похід, щоб відсвяткувати її день народження 3 вересня. Пара прогулялася по береговій лінії, і Боулінг поділилася своїм заповітним бажанням.

"Я розмовляла зі своїм хлопцем і подумала: "Знаєш, що було б чудово? Я ніколи не знаходила послання в пляшці. Ми посміялися над цим, бо це здається такою давньою річчю. Хіба таке вже існує?" — розповіла американка.

За словами Боулінг, її бажання здійснилося всього через 10 хвилин ходьби.

"Я була просто приголомшена. Я знаю, що зараз це звучить нерозумно, але я говорила, що хочу це зробити, і це була моя поїздка на день народження. Я подумала, що ось і збулася моя мрія", — сказала дівчина.

У скляній пляшці, закупореній пробкою, було знайдено записку, датовану 4 серпня 2024 року, всього за місяць до її виявлення.

"Усім привіт. Я дівчина. Я люблю море, тому вирішила написати послання. З любов'ю, Паркер", — свідчило послання.

Ілюстративне фото Фото: Pixabay

Боулінг розмістила фотографію записки у Facebook, намагаючись знайти її відправника. Незабаром пост потрапив у поле зору матері Паркера, Кейт Ерлі, яка показала його 8-річній Паркер та її батькові, Метту Ерлі.

"Вона дуже любить воду і море. У неї справді є така прихильність до природи", — зазначив батько дівчинки.

Боулінг, викладачка природознавства в третьому класі, каже, що Паркер надихнула її на те, щоб доручити своїм учням написати власне послання в пляшці в стилі листів.

Раніше Фокус повідомляв, що пара помітила моторошну маску у своєму підвалі й тільки потім дізналася про її страшну історію. Жінка розповіла про незвичайну знахідку. За її словами, вона належала людині, яка жила в їхньому будинку до її хлопця і в нього був рак.

Також стало відомо, що жінка зустрілася з родичами після того, як отримала 121-річну листівку. Гелен Робертс, яка займалася пошуком свого родоводу в інтернеті, отримала повідомлення від брата свого діда на ім'я Еварт. Послання допомогло жінці відшукати родичів, про яких вона не знала.