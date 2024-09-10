Строители ошиблись адресом и случайно отремонтировали кухню, пока хозяйки не было дома

Хлоя Фаунтин, которая пережила подобную путаницу в прошлом году, когда строители появились в ее саду. Женщина была поражена тем, что такая же "оплошность" произошла вновь.

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Хлоя Фаунтин из США вернулась домой и обнаружила, что строители работают на ее кухне, хотя она не заказывала никаких ремонтных работ. Женщина утверждает, что такая же "ошибка" произошла в прошлом году. Об этой истории вспоминает Daily Star.

Женщина обратилась к соцсетям, показав несколько фото. Она вошла в свой дом и увидела, что в прихожей расстелен длинный красный ковер.

"Почему это продолжается? Рабочие снова пришли не в тот дом", — написала она.

Женщина вошла в свой дом и увидела, что в прихожей расстелен длинный красный ковер Фото: Chloe Fountain/Instagram

Хлоя заметила четырех строителей, усердно работающих над ее кухонными столешницами.

"Один из парней сейчас болтает со своим боссом. Похоже, у меня теперь чертов гранит (на кухне). Они вручили мне счет, который я вам не покажу, и я за него заплатила. Мне это нравится, ура! Люблю ошибки".

Она отметила, что ее предыдущие столешницы были деревянными, так что этот неожиданный инцидент привел к обновлению.

Это уже второй случай, когда строителе ошиблись домом и сделали женщине ремонт Фото: Chloe Fountain/Instagram

Пользователи соцсетей задались вопросом, действительно ли это была ошибка, предположив, что строители не смогли бы провести ремонт из-за различий в планировке разных домов.

"Они установили гранит на моей кухне. Там, где я живу, все дома похожи, у всех одинаковая планировка. Я ходила за продуктами и не запирала свою дверь. Я живу в маленьком городке, граничащем с Детройтом, и там очень безопасно", — сказала она.

Однако некоторые люди все же остались верны своему мнению:

"Я занимаюсь установкой кухонь и могу подтвердить, что такого не бывает. Мы не просто приходим в чей-то дом и начинаем установку, нужно, чтобы клиент был дома".

"Вопиюще, люди идут на подобное, чтобы получить больше просмотров. Вероятно, они заплатили им за то, чтобы они пришли и установили его, а она сделала вид, что удивлена, и, возможно, собирается заплатить за гранит".

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