Будівельники помилилися адресою і випадково відремонтували кухню, поки господині не було вдома

Хлоя Фаунтін, яка пережила подібну плутанину минулого року, коли будівельники з'явилися в її саду. Жінка була вражена тим, що така ж "помилка" сталася знову.

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Хлоя Фаунтін зі США повернулася додому і виявила, що будівельники працюють на її кухні, хоча вона не замовляла жодних ремонтних робіт. Жінка стверджує, що така сама "помилка" сталася минулого року. Про цю історію згадує Daily Star.

Жінка звернулася до соцмереж, показавши кілька фото. Вона увійшла до свого будинку і побачила, що в передпокої розстелений довгий червоний килим.

"Чому це триває? Робітники знову прийшли не в той будинок", — написала вона.

Жінка увійшла до свого будинку і побачила, що в передпокої розстелений довгий червоний килим Фото: Chloe Fountain/Instagram

Хлоя помітила чотирьох будівельників, які старанно працюють над її кухонними стільницями.

"Один із хлопців зараз базікає зі своїм босом. Схоже, у мене тепер чортів граніт (на кухні). Вони вручили мені рахунок, який я вам не покажу, і я за нього заплатила. Мені це подобається, ура! Люблю помилки".

Вона зазначила, що її попередні стільниці були дерев'яними, тож цей несподіваний інцидент призвів до оновлення.

Це вже другий випадок, коли будівельники помилилися будинком і зробили жінці ремонт Фото: Chloe Fountain/Instagram

Користувачі соцмереж задалися питанням, чи справді це була помилка, припустивши, що будівельники не змогли б провести ремонт через відмінності в плануванні різних будинків.

"Вони встановили граніт на моїй кухні. Там, де я живу, усі будинки схожі, у всіх однакове планування. Я ходила за продуктами й не замикала своїх дверей. Я живу в маленькому містечку, що межує з Детройтом, і там дуже безпечно", — сказала вона.

Однак деякі люди все ж залишилися вірними своїй думці:

"Я займаюся встановленням кухонь і можу підтвердити, що такого не буває. Ми не просто приходимо в чийсь будинок і починаємо установку, потрібно, щоб клієнт був удома".

"Кричуще, люди йдуть на таке, щоб отримати більше переглядів. Ймовірно, вони заплатили їм за те, щоб вони прийшли й встановили його, а вона зробила вигляд, що здивована, і, можливо, збирається заплатити за граніт".

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Також стало відомо, що звичайний на вигляд будинок викликає у людей занепокоєння через скляну ванну кімнату. Агенти з нерухомості описали "скляний санвузол" як один із ключових атрибутів житла, який було перероблено відповідно до високих технічних характеристик і оздоблення, щоб зробити його більш особливим.