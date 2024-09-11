Три простых способа: мужчина прошел путь от жизни в старой квартире до миллионера

Путь будущего миллионера к финансовому успеху начался с тяжелого труда.

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Человек, утверждающий, что стал миллионером, рассказал в социальных сетях о трех различных подходах, которые он использовал, чтобы максимально увеличить свой банковский счет. Об этом пользователь с ником Alpha69er написал на популярном форуме Reddit.

Мужчина рассказал об испытаниях и трудностях на своем пути к богатству.

"Я зарабатывал деньги тремя разными способами — криптовалютой, онлайн-бизнесом, недвижимостью. Все это совершенно не связано между собой. Я начинал "грязным нищим", живя в заплесневелой квартире, потому что не мог позволить себе аренду в другом месте. Я отапливал жилье, кладя кирпич на печку. Я потерял половину своей одежды из-за плесени. Я жил в самой дешевой грязи, какую только можно себе представить, чтобы выжить", — писал он.

Путь будущего миллионера к финансовому успеху начался с тяжелого труда. Он работал на двух работах, чтобы без долгов окончить университет в Канаде, а затем устроился на стабильную работу "белого воротничка".

"Я сделал это, чтобы стабилизировать свои финансы. Занимаясь этим полный рабочий день, я также работал над своим онлайн-бизнесом. На это ушли годы", — продолжил он свой рассказ.

Переломный момент наступил, когда он продал сайт, над которым работал годами, зарабатывая всего 20 долларов в день, за 30 тысяч долларов.

Иллюстративное фото Фото: Flickr

Мужчина купил дом, как только смог претендовать на ипотеку, и использовал свои 30 тысяч долларов на обустройство жилого помещения в подвале.

"Теперь у меня был здоровый денежный поток после моей основной работы. Используя эти сбережения, я купил криптовалюту и одновременно работал на парня, который купил мой сайт, чтобы научиться его методам. Я не продавал свои криптовалюты в течение многих лет. В любом случае, за это время, научившись тому, что я сделал у того покупателя, я создал свою собственную компанию. Я реинвестировал в нее 100 % денег, полученных от компании, и никогда ничего не выводил. Постепенно она стала достаточно крупной, чтобы я мог бросить свою основную работу", — добавил мужчина.

Позже он приобрел еще одну недвижимость, затем обналичил свои криптовалютные инвестиции и направил вырученные средства в высокодоходное предприятие.

"Я могу жить за счет инвестиций. Затем я купил еще несколько домов путем рефинансирования. Пусть банк платит за новые. Сейчас моя компания приносит больше прибыли в год, чем моя криптовалютная помойка в тот раз, и я не использую ничего из этого на жизнь", — заключил он.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина стал миллионером, купив номерной знак для своей машины за 120 фунтов стерлингов. Род Шилдс рассказал свою историю о том, как стал мультимиллионером, занимаясь покупкой и продажей автомобильных номерных знаков в качестве хобби.

Также стало известно, что мужчина, выигравший в лотерею миллионы, потерял веру в людей. Победитель лотереи подарил по два миллиона маме и сестре, а еще один миллион отложил для близких друзей. Однако этого оказалось недостаточно.