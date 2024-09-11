Три простих способи: чоловік пройшов шлях від життя у старій квартирі до мільйонера

Шлях майбутнього мільйонера до фінансового успіху почався з важкої праці.

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Людина, яка стверджує, що стала мільйонером, розповіла в соціальних мережах про три різні підходи, які вона використовувала, щоб максимально збільшити свій банківський рахунок. Про це користувач із ніком Alpha69er написав на популярному форумі Reddit.

Чоловік розповів про випробування і труднощі на своєму шляху до багатства.

"Я заробляв гроші трьома різними способами — криптовалютою, онлайн-бізнесом, нерухомістю. Усе це абсолютно не пов'язано між собою. Я починав "брудним жебраком", живучи в запліснявілій квартирі, тому що не міг дозволити собі оренду в іншому місці. Я опалював житло, кладучи цеглу на грубку. Я втратив половину свого одягу через цвіль. Я жив у найдешевшому бруді, який тільки можна собі уявити, щоб вижити", — писав він.

Шлях майбутнього мільйонера до фінансового успіху почався з важкої праці. Він працював на двох роботах, щоб без боргів закінчити університет у Канаді, а потім влаштувався на стабільну роботу "білого комірця".

"Я зробив це, щоб стабілізувати свої фінанси. Займаючись цим повний робочий день, я також працював над своїм онлайн-бізнесом. На це пішли роки", — продовжив він свою розповідь.

Переломний момент настав, коли він продав сайт, над яким працював роками, заробляючи лише 20 доларів на день, за 30 тисяч доларів.

Ілюстративне фото Фото: Flickr

Чоловік купив будинок, щойно зміг претендувати на іпотеку, і використав свої 30 тисяч доларів на облаштування житлового приміщення в підвалі.

"Тепер у мене був здоровий грошовий потік після моєї основної роботи. Використовуючи ці заощадження, я купив криптовалюту і одночасно працював на хлопця, який купив мій сайт, щоб навчитися його методів. Я не продавав свої криптовалюти протягом багатьох років. У будь-якому разі, за цей час, навчившись того, що я зробив у того покупця, я створив свою власну компанію. Я реінвестував у неї 100 % грошей, отриманих від компанії, і ніколи нічого не виводив. Поступово вона стала досить великою, щоб я міг кинути свою основну роботу", — додав чоловік.

Пізніше він придбав ще одну нерухомість, потім перевів у готівку свої криптовалютні інвестиції й спрямував виручені кошти у високоприбуткове підприємство.

"Я можу жити за рахунок інвестицій. Потім я купив ще кілька будинків шляхом рефінансування. Нехай банк платить за нові. Зараз моя компанія приносить більше прибутку на рік, ніж мій криптовалютний смітник того разу, і я не використовую нічого з цього на життя", — підсумував він.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік став мільйонером, купивши номерний знак для своєї машини за 120 фунтів стерлінгів. Род Шилдс розповів свою історію про те, як став мультимільйонером, займаючись купівлею і продажем автомобільних номерних знаків як хобі.

Також стало відомо, що чоловік, який виграв у лотерею мільйони, втратив віру в людей. Переможець лотереї подарував по два мільйони мамі та сестрі, а ще один мільйон відклав для близьких друзів. Однак цього виявилося недостатньо.