Невеста в шоке: больше половины гостей на ее свадьбе не подарили подарков

Девушка расстроилась после того, как большинство гостей предпочли прийти с пустыми руками. Многие пользователи соцсетей отметили, что это новая тенденция среди молодежи.

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Невеста была разочарована после того, как поняла, что 70% гостей на ее свадьбе не принесли подарков. По ее словам, многие люди даже не нашли времени, чтобы поздравить молодоженов. Об этом девушка рассказала на популярном форуме Reddit.

В своем сообщении невеста рассказала, что недавно вышла замуж, но была "шокирована" тем, что многие из ее близких предпочли пропустить обычай дарить подарок или даже открытку молодоженам.

"Наверное, 70 % гостей не вручили ни подарка, ни открытки. Я не жду, что меня засыплют украшениями, деньгами или чем-то еще, но я в шоке от того, что близкие нам люди не смогли найти время, чтобы подарить нам открытку за полтора доллара или самодельную открытку или что-то еще, чтобы поздравить нас, зная, насколько дороги свадьбы в целом", — написала она.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Ее пост вызвал оживленную дискуссию в разделе комментариев. Некоторые люди встали на сторону невесты, согласившись с тем, что гости свадьбы должны приносить подарки и открытки. Тем не менее некоторые пользователи отметили "новую тенденцию" приходить с пустыми руками:

"Несколько человек здесь и там — это неважно, но я бы точно разозлилась, если бы большинство людей ничего не подарили. Особенно если это твоя семья, и ты знаешь, что они придерживаются тех же норм, что и ты";

"Это самый особенный день в вашей жизни, и, не считая денег/подарков, я считаю, что это очень невежливо, когда гости не пишут вам хотя бы открытку с пожеланиями";

"Мы поженились три недели назад, и я тоже была очень удивлена количеством гостей, которые не вручили ни подарка, ни открытки";

"Кажется, есть опрос, согласно которому 70% представителей поколения z или миллениалов считают нормальным не дарить подарки на свадьбах";

"К сожалению, это, похоже, стало нормой".

Ранее Фокус сообщал, что девушка связалась с метеорологическим бюро, чтобы отомстить возлюбленному. Многие женщины могут заблокировать бывшего кавалера в соцсетях, выбросить его вещи или найти другого партнера. Но для Бетани Хант этого было недостаточно.

Также стало известно, что бывшие жених и невеста 7 лет судятся за обручальное кольцо стоимостью в $70 тысяч. Брюс Джонсон и Кэролайн Сеттино планировали пожениться, но вскоре они расстались. Сейчас бывшие возлюбленные судятся за кольцо от Tiffany's, которое стоит более чем 70 000 долларов.