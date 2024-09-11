Наречена в шоці: більш ніж половина гостей на її весіллі не подарували подарунків

Дівчина засмутилася після того, як більшість гостей вирішили прийти з порожніми руками. Багато користувачів соцмереж зазначили, що це нова тенденція серед молоді.

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Наречена була розчарована після того, як зрозуміла, що 70% гостей на її весіллі не принесли подарунків. За її словами, багато людей навіть не знайшли часу, щоб привітати молодят. Про це дівчина розповіла на популярному форумі Reddit.

У своєму повідомленні наречена розповіла, що нещодавно вийшла заміж, але була "шокована" тим, що багато хто з її близьких вважав за краще пропустити звичай дарувати подарунок або навіть листівку молодятам.

"Напевно, 70 % гостей не вручили ні подарунка, ні листівки. Я не чекаю, що мене засиплють прикрасами, грошима або чимось іще, але я шокована тим, що близькі нам люди не змогли знайти час, щоб подарувати нам листівку за півтора долара або саморобну листівку чи щось іще, щоб привітати нас, знаючи, наскільки дорогі весілля загалом", — написала вона.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Її пост викликав жваву дискусію в розділі коментарів. Деякі люди стали на бік нареченої, погодившись з тим, що гості весілля повинні приносити подарунки і листівки. Проте деякі користувачі відзначили "нову тенденцію" приходити з порожніми руками:

"Кілька людей тут і там — це неважливо, але я б точно розлютилася, якби більшість людей нічого не подарували. Особливо якщо це твоя сім'я, і ти знаєш, що вони дотримуються тих самих норм, що й ти";

"Це найособливіший день у вашому житті, і, не рахуючи грошей/подарунків, я вважаю, що це дуже неввічливо, коли гості не пишуть вам хоча б листівку з побажаннями";

"Ми одружилися три тижні тому, і я теж була дуже здивована кількістю гостей, які не вручили ні подарунка, ні листівки";

"Здається, є опитування, згідно з яким 70% представників покоління z або міленіалів вважають нормальним не дарувати подарунки на весіллях";

"На жаль, це, схоже, стало нормою".

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина зв'язалася з метеорологічним бюро, щоб помститися коханому. Багато жінок можуть заблокувати колишнього кавалера в соцмережах, викинути його речі або знайти іншого партнера. Але для Бетані Хант цього було недостатньо.

Також стало відомо, що колишні наречений і наречена 7 років судяться за обручку вартістю $70 тисяч. Брюс Джонсон і Керолайн Сеттіно планували одружитися, але незабаром вони розлучилися. Наразі колишні закохані судяться за каблучку від Tiffany's, яка коштує більш ніж 70 000 доларів.