Мужчина рассказал об отвратительных выдумках супермаркетов, заставляющих покупать больше (видео)

В супермаркетах используют специальные хитрости, чтобы заставить посетителя набрать полную корзину ненужных вещей. Чтобы не попасться на такой крючок, можно воспользоваться "хаками", которые появились в TikTok.

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Во время покупок в магазине посетители иногда заполняют корзину товарами, которые взяли импульсивно по непонятным причинам. В таких случаях, придя за молоком, можно выйти с пакетом незапланированных дорогих фруктов и овощей, охапкой нездоровой пищи и с куском шоколада. О том, как не поддаваться выдумкам супермаркетов, рассказали на портале Mirror.

Журналисты нашли в TikTok советы мужчины, которому надоело тратить лишние деньги в магазинах. Автор под ником Sabri Suby записал видео о "хаках", которые заставляют покупать больше, чем планировал. Он уверен, что просмотрев его видео, люди не будут поддаваться "отвратительным выдумкам супермаркетов".

В течение 40 секунд автор видео разоблачил выдумки, которые "скрывают от покупателей".

Овощи и фрукты встречаются в начале, пока человек еще сохраняет намерение употреблять здоровую пищу. Здоровая пища оказывается в тележке и покупатель чувствует себя чуть ли не святым. Молоко и яйца прячутся в глубине супермаркета, чтобы посетитель петлял между стеллажами с хламом и брал импульсивные товары. Тележка для покупок выросла втрое, чтобы в нее больше помещалось. Дорогие товары располагают на полках на уровне глаз, тогда их больше покупают. Более дешевые — всегда ниже. Рядом с кассой стоят стеллажи с шоколадками. Шоколадки попадаются на глаза уставшему человеку, который готовится расставаться с деньгами. Поэтому в итоге вкусности покупают.

"Безумные правила. Вы сломаете их систему и будете более внимательными, или они будут продолжать получать деньги", — подытожил автор видео и призвал зрителей быть бдительными, покупая в супермаркете.

Сообщение собрало полсотни комментариев, в которых люди по-разному реагировали на увиденное. Некоторые писали, что давным-давно знали об этих "хаках" и поэтому информация не новая. Другие же соглашались, что большинство приходят за молоком и яйцами, а под влиянием маркетинга выходят с пакетом хлама.

Покупки в супермаркете — комментарий о размещении товара Фото: Скриншот Покупки в супермаркете — комментарий о торговых тележках Фото: Скриншот

Под заметкой автора рассказа об "отвратительных тайнах супермаркетов" кто-то шутил, что намеренно не покупает овощи и фрукты, когда видит их у входа. Были люди, хвастающихся силой воли. Кто-то жаловался, что его соблазняют пекарнями. Также были советы о том, как не делать импульсивных покупок в магазине: приходить в супермаркет со списком, не приходить голодным и не пользоваться грязными корзинами.

Отметим, британская блогерша рассказала в TikTok об удивительных вещах, которые отыскала в супермаркете. По ее словам, они стоят тысячи долларов, хотя валялись в пакетах чуть ли не с мусором. Среди прочего, ей удалось отыскать оригинальные дизайнерские сумки Dior, Coach и холдеры Louis Vuitton.

Напоминаем, женщина поделилась оригинальным способом не покупать лишнего, но получить удовольствие от товаров почти на 40 тыс. долл.