Чоловік розповів про огидні вигадки супермаркетів, які примушують купувати більше (відео)

У супермаркетах використовують спеціальні хитрощі, щоб примусити відвідувача набрати повний кошик непотрібних речей. Щоб не впійматись на такий гачок, можна скористатись "хаками", які з'явились в TikTok.

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Під час покупок в магазині відвідувачі інколи заповнюють кошик товарами, які взяли імпульсивно з незрозумілих причин. У таких випадках, прийшовши за молоком, можна вийти з пакунком незапланованих дорогих фруктів та овочів, оберемком нездорової їжі та зі шматком шоколаду. Про те, як не піддаватись вигадкам супермаркетів, розповіли на порталі Mirror.

Журналісти відшукали в TikTok поради чоловіка, якому набридло витрачати зайві гроші в магазинах. Чоловік, який пише під ніком Sabri Suby, записав відео про "хаки", які примушують купувати більше, ніж планував. Він впевнений, що проглянувши його відео, люди не будуть піддаватись "огидним вигадкам супермаркетів".

Протягом 40 секунд автор відео викрив вигадки, які "приховують від покупців".

Овочі та фрукти зустрічаються на початку, поки людина ще зберігає намір вживати здорову їжу. Здорова їжа опиняється у візку і покупець відчуває себе ледь не святим. Молоко та яйця ховаються в глибині супермаркету, щоб відвідувач петляв між стелажами з непотребом і брав імпульсивні товари. Візок для покупок виріс утричі, щоб у нього більше поміщалось. Дорогі товари розташовують на полицях на рівні очей, тоді їх більше купують. Дешевші — завжди нижче. Поруч з касою стоять стелажі з шоколадками. Шоколадки трапляються на очі втомленій людині, яка готується розставатись з грошима. Тому врешті смаколик купують.

"Божевільна правила. Ви зламаєте їхню систему і будете більш уважними, або вони продовжуватимуть отримувати гроші", — підсумував автор відео і закликав глядачів бути пильними, купуючи в супермаркеті.

Повідомлення зібрало півсотні коментарів, у яких люди по-різному реагували на побачене. Дехто писав, що давно знав про ці "хаки" і тому інформація не нова. Інші ж погоджувалися, що більшість приходять за молоком та яйцями, а під впливом маркетингу виходять із пакетом непотребу.

Покупки в супермаркеті - коментар про розміщення товару Фото: Скриншот Покупки в супермаркеті - коментар про торговельні візки Фото: Скриншот

Під дописом автора розповіді про "огидні таємниці супермаркетів" хтось жартував, що навмисно не купує овочі та фрукти, коли бачить їх біля входу. Були люди, що вихвалялись силою волі. Хтось скаржився, що його спокушають пекарнями. Також були поради про те, як не робити імпульсивних покупок у магазині: приходити до супермаркету зі списком, не приходити голодним та не користуватися брудними кошиками.

Зазначимо, британська блогерка розповіла в TikTok про дивовижні речі, які відшукала у супермаркеті. З її слів, вони коштують тисячі доларів, хоч валялись в пакунках ледь не зі сміттям. Серед іншого, їй вдалось відшукати оригінальні дизайнерські сумки Dior, Coach і холдери Louis Vuitton.

Нагадуємо, жінка поділилась оригінальним способом не купувати зайвого, але отримати задоволення від товарів майже на 40 тис. дол.