Мужчина нашел у дома жуткую 200-летнюю куклу, которая затем сильно изменила его жизнь (фото)

Керри Уолтон рассказал, что кукла, которую он завал Letta Me Out, принесла ему удачу и деньги.

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В 1972 году мужчина из Австралии обнаружил у себя возле дома странную, жутковатого вида куклу. Он забрал ее к себе и его жизнь изменилась. Об этом пишет издание The Mirror.

Сообщается, что Керри Уолтон заметил куклу, которая лежала в грязи. Он взял ее в себе и отмыл.

Кукла Фото: Скриншот

"Это напугало меня. Это заставило меня задрожать. Когда я немного успокоился и понял, что это такое. Тогда я подумал: "Это хорошая находка", — рассказал он в 2002 году.

Уолтон предположил, что куклу использовали цыгане, чтобы предсказывать будущее. По его мнению, ей может быть 200 лет. Он назвал ее Letta Me Out

В материале говорится, что после того, как мужчина нашел куклу, его жизнь сильно изменилась.

"Все время были на мели, совсем без денег. А потом он появился, и все начало меняться", — рассказал мужчина.

По словам Керри, он сделал куклу "почетным членом семьи". Также он создал для куклы страницу в Instagram и публикует с ней фото

Ранее Фокус писал, что женщина наполнила дом сотнями кукол после смерти мужа. Как рассказали исследователи заброшенных домов, все комнаты были заполнены куклами. Им казалось, что кто-то может выскочить из мешков с игрушками.

Также сообщалось, что кукла, одержимая брошенной невестой, "напала" на 17 человек. По мнению исследователя паранормальных явлений Ли Стира, кукла нападает только на парней. Это может быть связано с прошлым духа, который "вселился" в игрушку.