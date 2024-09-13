Чоловік знайшов біля будинку моторошну 200-річну ляльку, яка потім сильно змінила його життя (фото)

Керрі Волтон розповів, що лялька, яку він завав Letta Me Out, принесла йому удачу і гроші.

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У 1972 році чоловік з Австралії виявив у себе біля будинку дивну, моторошнуватого вигляду ляльку. Він забрав її до себе і його життя змінилося. Про це пише видання The Mirror.

Повідомляється, що Керрі Волтон помітив ляльку, яка лежала в багнюці. Він взяв її до себе і відмив.

Лялька Фото: Скриншот

"Це налякало мене. Це змусило мене затремтіти. Коли я трохи заспокоївся і зрозумів, що це таке. Тоді я подумав: "Це гарна знахідка", — розповів він 2002 року.

Волтон припустив, що ляльку використовували цигани, щоб передбачати майбутнє. На його думку, їй може бути 200 років. Він назвав її Letta Me Out

У матеріалі йдеться, що після того, як чоловік знайшов ляльку, його життя сильно змінилося.

"Весь час були на мілині, зовсім без грошей. А потім він з'явився, і все почало змінюватися", — розповів чоловік.

За словами Керрі, він зробив ляльку "почесним членом сім'ї". Також він створив для ляльки сторінку в Instagram і публікує з нею фото

Раніше Фокус писав, що жінка наповнила будинок сотнями ляльок після смерті чоловіка. Як розповіли дослідники покинутих будинків, усі кімнати були заповнені ляльками. Їм здавалося, що хтось може вискочити з мішків з іграшками.

Також повідомлялося, що лялька,"одержима кинутою нареченою, "напала" на 17 осіб. На думку дослідника паранормальних явищ Лі Стіра, лялька нападає тільки на хлопців. Це може бути пов'язано з минулим духа, який "вселився" в іграшку.