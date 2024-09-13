Мужчина показал самый высокий город на планете: как живут люди на высоте 5100 м над уровнем моря

Поскольку поселение расположено очень близко к золотому руднику, неудивительно, что большинство его жителей — шахтеры.

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Ла-Ринконада, что в Перу, считается самым высоким населенным пунктом на планете. В этом городе, напоминающем декорацию к остросюжетному сериалу, практически нет законов, а местные занимаются нелегальной добычей полезных ископаемых. Путешественник, которого зовут Томас, посетил уникальную локацию и поделился впечатлениями на своем YouTube-канале.

Ла-Ринконада расположено на высоте 5100 м над уровнем моря. Несмотря на то, что там действуют определенные правила и нормы, в основном царит "беззаконие" с высоким уровнем преступности.

Поскольку поселение находится очень близко к золотому руднику, неудивительно, что большинство его жителей — шахтеры. Однако добычу они осуществляют преимущественно неофициально и незаконно.

Во время съемок документального фильма автор встретил местного жителя, который достаточно хорошо владел английским языком, чтобы описать высокогорное поселение как "опасное место", куда он был вынужден переехать, чтобы получить работу.

"Здесь много изгоев. Думаю, они просто тяготеют к таким местам, как это, где попадают в компанию подобных, довольно грубых людей", — рассказывает этот человек.

Ла-Ринконада расположено на высоте 5100 м над уровнем моря Фото: Youtube | Yes Theory

Оставшись в городе на ночь, путешественник и его оператор прошли инструктаж по безопасности, поскольку существовали опасения, что их могли воспринять как мишень.

"Это как проснуться на дне ледника, увидеть самый красивый вид и при этом услышать, что происходит в городе — выстрелы, крики людей, звук разбития бутылок. Находясь в одном из самых красивых мест на нашей планете, мы видим худшее из того, что могут сделать люди", — подытожил он.

Напомним, ранее Фокус писал, что небольшой английский городок Хей-он-Вай в Уэльсе (Великобритания), как будто "потерялся во времени", и благодаря этому привлекает посетителей со всего мира. В окрестностях населенного пункта, где сегодня проживает около 2 000 человек, расположено более 30 магазинов, специализирующихся на продаже старопечатных и редких изданий. Именно поэтому сюда съезжаются огромные толпы любителей литературы и коллекционеров.

Кроме того, мы рассказывали, что торговцы и покупатели жалуются на упадок некогда оживленного британского городка Браунхиллс, который теперь больше напоминает пустыню, где "крыс больше, чем людей". Хотя чиновники утверждают, что не все так плохо: за последние 15 лет населенный пункт получил выгоду от значительного развития жилищного строительства в центре.