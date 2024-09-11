Небольшой городок "потерялся во времени": люди там живут, как 100 лет назад (фото)

Туристы могут сходить на экскурсию в два нормандских замка в Хей-он-Вай, а также прогуляться по реке, протекающей через весь город.

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Небольшой английский городок Хей-он-Вай в Уэльсе (Великобритания), как будто "потерялся во времени", и благодаря этому привлекает посетителей со всего мира. В окрестностях населенного пункта, где сегодня проживает около 2 000 человек, расположено более 30 магазинов, специализирующихся на продаже редких изданий. Именно поэтому сюда съезжаются огромные толпы любителей литературы и коллекционеров, пишет издание The Mirror.

В книжных магазинах часто проводятся чтения и семинары, а те, кто хочет отдохнуть от книг, могут сходить на экскурсию в два нормандских замка или прогуляться по реке, протекающей через весь город. Кроме того, к услугам туристов несколько уютных и гостеприимных пабов.

Местные гиды предлагают путешественникам обязательно пойти на фильм в местный кинотеатр, а после этого насладиться кусочком лимонной поленты в ретро-кафе, которые удовлетворяют любые гастрономические вкусы.

В местных книжных магазинах часто проводятся чтения и семинары Фото: SWNS

Для любителей острых ощущений также есть несколько вариантов, как интересно и с пользой провести время, в частности можно поплавать на каяках по реке Уай, наблюдая за цаплями, бакланами, лебедями и выдрами, или же отправиться в многодневный поход с палаткой — с туристической группой или самостоятельно.

Кстати, в нескольких минутах ходьбы на запад вдоль прибрежной тропы находится Уоррен — небольшой галечный пляж и открытая лужайка, куда часто приходят тренироваться пловцы.

Для семьи из четырех человек в пик сезона отдых в Хей-он-Вай будет стоить не менее 1000 фунтов стерлингов (около 54 тыс. грн), тогда как в низкий сезон можно значительно сэкономить — от 600 до 1000 фунтов (от 32 до 54 тыс. грн). К услугам туристов прохладные семейные виллы, коттеджи, куда можно заселяться с домашними любимцами, а также роскошные частные особняки.

К услугам туристов прохладные семейные виллы, коттеджи, а также роскошные частные поместья Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал, что британская деревня Вентворт, расположенная неподалеку от Ротергема, как будто "застыла" в 18 веке. Его улицы и дома сохранили аутентичный вид благодаря строгим правилам, установленным местными властями.

Кроме того, мы рассказывали, что торговцы и покупатели жалуются на упадок некогда оживленного британского городка Браунхиллс, который теперь больше напоминает пустыню, где "крыс больше, чем людей". Хотя чиновники утверждают, что не все так плохо: за последние 15 лет населенный пункт получил выгоду от значительного развития жилищного строительства в центре.