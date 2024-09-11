Невеличке містечко "загубилось в часі": люди там живуть, як 100 років тому (фото)

Туристи можуть сходити на екскурсію у два нормандські замки в Хей-он-Вай, а також прогулятися річкою, що протікає через все місто.

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Невеличке англійське містечко Хей-он-Вай в Уельсі (Велика Британія), наче "загубилось у часі", й завдяки цьому приваблює відвідувачів з усього світу. В околицях населеного пункту, де сьогодні проживає близько 2 000 людей, розташовано понад 30 крамниць, що спеціалізуються на продажу стародруків та рідкісних видань. Саме тому сюди з’їжджаються величезні натовпи любителів літератури та колекціонерів, пише видання The Mirror.

У книгарнях часто проводяться читання та семінари, а ті, хто хоче відпочити від книг, можуть сходити на екскурсію у два нормандські замки чи прогулятися річкою, що протікає через все місто. Крім того, до послуг туристів кілька затишних та гостинних пабів.

Місцеві гіди пропонують мандрівникам обов’язково піти на фільм у місцевий кінотеатр, а після цього насолодитися шматочком лимонної поленти у ретро-кафе, які задовольняють будь-які гастрономічні смаки.

У місцевих книгарнях часто проводяться читання та семінари Фото: SWNS

Для любителів гострих відчуттів також є кілька варіантів, як цікаво та з користю провести час, зокрема можна поплавати на каяках по річці Уай, спостерігаючи за чаплями, бакланами, лебедями та видрами, або ж відправитися в багатоденний похід з наметом — з туристичною групою чи самостійно.

До речі, у декількох хвилинах ходьби на захід уздовж прибережної стежки знаходиться Уоррен — невеликий гальковий пляж й відкрита галявина, куди часто приходять тренуватися плавці.

Для сім'ї з чотирьох осіб у пік сезону відпочинок у Хей-он-Вай коштуватиме щонайменше 1000 фунтів стерлінгів (близько 54 тис. грн), тоді як у низький сезон можна значно заощадити — від 600 до 1000 фунтів (від 32 до 54 тис. грн). До послуг туристів прохолодні сімейні вілли, котеджі, куди можна заселятися з домашніми улюбленцями, а також розкішні приватні маєтки.

До послуг туристів прохолодні сімейні вілли, котеджі, а також розкішні приватні маєтки Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що британське село Вентворт, що розташоване неподалік Ротергема, наче "застигло" у 18 столітті. Його вулиці та будинки зберегли автентичний вигляд завдяки суворим правилам, встановленим місцевою владою.

Крім того, ми розповідали, що торговці та покупці скаржаться на занепад колись жвавого британського містечка Браунхіллс, яке тепер більше нагадує пустелю, де "щурів більше, ніж людей". Хоча чиновники стверджують, що не все так погано: за останні 15 років населений пункт отримав вигоду від значного розвитку житлового будівництва у центрі.