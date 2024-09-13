Чоловік показав найвище місто на планеті: як живуть люди на висоті 5100 м над рівнем моря

Оскільки поселення розташоване дуже близько до золотої копальні, не дивно, що більшість його мешканців — шахтарі.

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Ла-Рінконада, що в Перу, вважається найвищим населеним пунктом на планеті. У цьому місті, що нагадує декорацію до гостросюжетного серіалу, практично немає законів, а місцеві займаються нелегальним видобутком корисних копалин. Мандрівник, якого звуть Томас, відвідав унікальну локацію й поділився враженнями на своєму YouTube-каналі.

Ла-Рінконада розташоване на висоті 5100 м над рівнем моря. Попри те, що там діють певні правила та норми, в основному панує "беззаконня" з високим рівнем злочинності.

Оскільки поселення знаходиться дуже близько до золотої копальні, не дивно, що більшість його мешканців — шахтарі. Однак видобуток вони здійснюють переважно неофіційно та незаконно.

Під час зйомок документального фільму автор зустрів місцевого мешканця, який досить добре володів англійською мовою, щоб описати високогірне поселення як "небезпечне місце", куди він був змушений переїхати, аби отримати роботу.

"Тут багато ізгоїв. Думаю, вони просто тяжіють до таких місць, як це, де потрапляють в компанію подібних, доволі брутальних людей", — розповідає цей чоловік.

Ла-Рінконада розташоване на висоті 5100 м над рівнем моря Фото: Youtube | Yes Theory

Залишившись у місті на ніч, мандрівник та його оператор пройшли інструктаж з безпеки, оскільки існували небезпідставні побоювання, що їх могли позначити як мішень.

"Це ніби прокинутися на дні льодовика, побачити найкрасивіший краєвид й при цьому почути, що відбувається в місті — постріли, крики людей, звук розбиття пляшок. Перебуваючи в одному з найкрасивіших місць на нашій планеті, ми бачимо найгірше з того, що можуть зробити люди", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що невеличке англійське містечко Хей-он-Вай в Уельсі (Велика Британія), наче "загубилось у часі", й завдяки цьому приваблює відвідувачів з усього світу. В околицях населеного пункту, де сьогодні проживає близько 2 000 людей, розташовано понад 30 крамниць, що спеціалізуються на продажу стародруків та рідкісних видань. Саме тому сюди з’їжджаються величезні натовпи любителів літератури та колекціонерів.

Крім того, ми розповідали, що торговці та покупці скаржаться на занепад колись жвавого британського містечка Браунхіллс, яке тепер більше нагадує пустелю, де "щурів більше, ніж людей". Хоча чиновники стверджують, що не все так погано: за останні 15 років населений пункт отримав вигоду від значного розвитку житлового будівництва у центрі.