Семейная удача: мужчина выиграл $1 млн спустя 20 лет после победы своей жены (фото)

Томас Энско на протяжении 20 лет использовал одни и те же числа, которые в итоге привели его к успеху. Мужчина собирается потратить свой приз, чтобы помочь своим детям и внукам.

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Томас Энско из Блэкстоуна (штат Массачусетс, США) выиграл 1 миллион долларов в лотерею Mega Million, используя тот же набор чисел, которым он играл в течение 20 лет. Об этом пишет UPI.

Издание отмечает, что его жена ранее получила свой собственный джекпот в размере 1 миллиона долларов.

Житель Блэкстоуна Томас Энско рассказал представителям государственной лотереи Массачусетса, что числа, которые он выбрал для своего билета Mega Millions в магазине Anderson's Variety, были ему очень знакомы.

"Я играю с одними и теми же номерами последние 20 лет", — сказал американец, пояснив, что номера связаны с его днем рождения.

Томас Энско выиграл 1 миллион долларов в лотерею Mega Million Фото: Massachusetts State Lottery

В штаб-квартиру лотереи Энско сопровождала его жена, которая более 20 лет назад выиграла свой собственный приз в размере 1 миллиона долларов по скретч-билету.

По словам победителя, он собирается использовать свой приз, чтобы помочь своим детям и внукам.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина трижды выиграл в лотерею и стал миллионером. Терри Сплаун стал настоящей знаменитостью среди игроков в лотерею. Мужчина выиграл три раза всего за четыре года.

Также стало известно, что счастливчик сорвал джекпот в размере 800 млн долларов. Счастливый победитель может претендовать на ежегодные выплаты в размере 800 млн долларов или выбрать единовременную денежную выплату в размере 404,2 млн долларов.