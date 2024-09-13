Сімейна удача: чоловік виграв $1 млн через 20 років після перемоги своєї дружини (фото)

Томас Енско протягом 20 років використовував одні й ті самі числа, які в підсумку привели його до успіху. Чоловік збирається витратити свій приз, щоб допомогти своїм дітям і онукам.

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Томас Енско з Блекстоуна (штат Массачусетс, США) виграв 1 мільйон доларів у лотерею Mega Million, використовуючи той самий набір чисел, яким він грав протягом 20 років. Про це пише UPI.

Видання зазначає, що його дружина раніше отримала свій власний джекпот у розмірі 1 мільйона доларів.

Мешканець Блекстоуна Томас Енско розповів представникам державної лотереї Массачусетса, що числа, які він вибрав для свого квитка Mega Millions у магазині Anderson's Variety, були йому дуже знайомі.

"Я граю з одними і тими ж номерами останні 20 років", — сказав американець, пояснивши, що номери пов'язані з його днем народження.

Томас Енско виграв 1 мільйон доларів у лотерею Mega Million Фото: Massachusetts State Lottery

До штаб-квартири лотереї Енско супроводжувала його дружина, яка понад 20 років тому виграла свій власний приз у розмірі 1 мільйона доларів за скретч-квитком.

За словами переможця, він збирається використати свій приз, щоб допомогти своїм дітям і онукам.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік тричі виграв у лотерею і став мільйонером. Террі Сплаун став справжньою знаменитістю серед гравців у лотерею. Чоловік виграв три рази всього за чотири роки.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.