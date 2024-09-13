По дороге жалят медузы: 13-летняя девочка каждый день плавает в школу на серфинге (фото)

Элси Берриман проплыла 32 километра за 10 дней, стремясь помочь спасательному клубу, который с детства стал для нее вторым домом.

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13-летняя Элси Берриман каждый день плавает в школу на серфинге из Хейла в Карбис-Бей в Корнуолле (Англия). Школьницу часто жалят медузы, но она и не думает прерывать свой марафон. Об этом пишет Daily Star.

Девочка встает раньше солнца, чтобы погрузиться в воду в 06:30 утра, и покоряет море примерно в течение часа, пока не попадает в свое учебное заведение около 07:45 утра. Элси пользуется душем на пляже, прежде чем сменить снаряжение и отправиться на занятия. 13-летняя школьница делает это ради сбора средств для своего любимого клуба спасателей в Хейле (Hayle Surf Life Saving Club).

Девочка проплыла 20 миль (32 км) за 10 дней. Побив все свои цели по сбору средств, Элси собрала сумму в 2 045 фунтов стерлингов (чуть больше 111 тысячи гривен), но еще не готова остановиться, даже несмотря на укусы медуз.

"Клуб спасателей-серфингистов Хейла дал мне повод для страсти, и за это время мне посчастливилось завести несколько замечательных дружеских отношений. Это фантастическое сообщество, частью которого я являюсь, и я хочу отблагодарить его, приняв этот вызов", — сказала девочка.

Элси Берриман проплыла 32 километра за 10 дней Фото: Daily Star

43-летний Эндрю Берриман, отец храброй школьницы, гордится своей дочерью.

"Нас очень удивило, насколько щедрыми оказались люди. Мы не ставили перед собой цель собрать так много денег — это был просто небольшой сбор средств, но, похоже, это действительно захватило воображение людей. Я думаю, это произошло потому, что ей 13 лет и она занимается этим каждый день в течение двух недель. Условия тоже были очень плохими, но она не спасовала. Она всегда любила воду, выросла у моря. В этом месте — она хорошо его знает и уверенно плавает", — рассказал он.

Девочку сопровождают члены клуба спасателей Фото: Daily Star

Каждое утро Элси входит в воду в сопровождении как минимум двух-трех членов клуба, которые обеспечивают ее безопасность. Она рассказала, что идея сбора средств возникла после того, как в начале года клуб собирал средства на покупку двухместных лыж, которые являются дорогостоящим оборудованием. Юная девушка загорелась идеей добираться до школы на серфинге с веслами, и после разговора с отцом они воплотили эту идею в жизнь. Но не все было так гладко.

"Элси жалят каждый день, и другие члены клуба тоже", — отмечали участника клуба спасателей.

Девушка намерена завершить свой заплыв в следующую пятницу, 20 сентября, если позволит погода и будут созданы безопасные условия.

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